Espaço Dela’s passa o ponto com shows e bingo beneficente

29/12/18 - 06:55:45

Ano Novo chegou com novidades e no sábado, dia 05 de janeiro, a partir das 21 horas, Aracaju será palco da festa de inauguração do D+ Eventos. O local será o Espaço Dela’s Lounge que passa o ponto em grande estilo. A festa será comandada pela estrela May Passos, divulgando seu mais novo CD, show terá anda a participação da musa Maysa Dias e do Dj Dodô agitando a galera nos intervalos, dentre outros convidados especiais.

O antigo Espaço Dela’s fica situado à Av. Carlos Gomes, nº 12, Bairro Inácio Barbosa. As portas serão abertas a partir das 20 horas com bingo beneficente em prol da CasAmor, aceitando doações. Para as pessoas que adquirirem as cartelas, o ingresso será gratuito.

Os ingressos são individuais, já estando à venda antecipada ao valor de apenas R$ 10,00 no site www.sympla.com.br (ingressos online), com agentes autorizados e também no local do evento aceitando cartões de crédito e/ou débito. Haverá sorteios de mimos durante a festa.

Realização da Empresa Promotora de Eventos By Ellen, Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2017, know How em qualidade e preço baixo, inovação no mercado de festas alternativas em Sergipe. Mais informações podem ser obtidas por meio do email byellenproducoes@gmail.com ou no Whatsapp (79) 99972-6372.

Da assessoria