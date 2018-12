Guarda Municipal de Socorro realiza balanço das ações de 2018

29/12/18 - 07:01:27

No ano em que foi comemorado os 09 anos de fundação da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro (GMS), manter a ordem no município continuou sendo o principal objetivo da instituição de segurança pública municipal. Durante o ano de 2018, a Guarda implementou e deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos desde o início da gestão do prefeito Padre Inaldo.

“2018, sem dúvidas, foi um ano muito bom e importante para a Guarda, onde em conversa com o prefeito Padre Inaldo conseguimos um aumento de 100% no auxílio alimentação e um aumento considerável no auxílio-fardamento. Neste ano também realizamos muitas operações garantindo ainda mais a sensação de segurança da população. Para 2019 já estamos fazendo um estudo com a SMTT para realizar novas ações”, disse o comandante da GMS, Evilásio Protásio.

Como resultado das rondas intensivas e ostensivas realizadas em todo o município no decorrer do ano, a GMS apreendeu 40 armas brancas e ainda tirou 04 armas de fogos e 12 simulacros de circulação. Ainda de acordo com o balanço realizado pela instituição foram realizadas 21 prisões e 09 adolescentes em conflito com a lei foram apreendidos.

Dispondo de três unidades operacionais atuantes: Grupamento de Apoio ao Meio Ambiental (GAMA), Ronda Operacional (Rope) e Ronda Escolar (Rondesc), sendo esta última implementada na gestão do prefeito Padre Inaldo, o ano de 2018 foi marcado pela efetivação da central de videomonitoramento em 41 unidades de saúde e em 33 escolas e creches espalhadas por todo o município. Estima-se que até o final de janeiro de 2019, 49 unidades passarão a contar com o sistema.

Outro resultado alcançado surgiu através da parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e do intenso trabalho realizado pela Rondesc, onde o município registrou uma redução de mais de 80% no número de ocorrências dentro do ambiente escolar, que contou com o auxílio do sistema de videomonitoramento.

Já o GAMA esteve empenhado no resgate de 21 animais e na apreensão de 49 equinos em via pública somente em 2018. Também chama a atenção as mais de 230 ocorrências relacionadas a perturbação do sossego, realizadas através do Disk Silêncio, em destaque para os conjuntos Marcos Freire I, II e Piabeta. Durante as ocorrências foram apreendidos um som automotivo e um som residencial.

Fruto do trabalho intensivo, durante o ano de 2018 a Guarda Municipal também recuperou oito veículos com restrição de roubo/furto. Já no que concerne a preservação de espaço público, 20 áreas foram reintegradas, por meio de mediante ordem judicial. Além do trabalho de contenção, a instituição também prestou auxílio e acidentes de trânsito ao prestar os primeiros socorros às vítimas de acidente.

Ações

Objetivando manter a ordem em espaços públicos, em especial, nas praças do município, a Guarda Municipal realiza durante todo o ano a ação “Praça limpa”, garantindo assim o lazer da população. Além das praças, todo o município é amparado pela ação “Sossego” que vem sendo realizado em vias públicas no intuito de promover segurança para os que utilizam bens e serviços públicos, como por exemplo, o transporte público.

Operações

Outra atividade a ser destacada em 2018 foram as operações realizadas em parceria com diversas secretarias municipais, a exemplo da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Pesca e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Em operação deflagrada em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pesca e Irrigação (SMAP), a Guarda realizou a operação “Arca de Noé”, em duas instâncias, o que resultou na apreensão de 20 animais em vias públicas.

Atendendo a pedidos dos feirantes e do prefeito, desde o segundo semestre deste ano a Guarda Municipal vem realizando constantemente a operação “Feira Segura” nas feiras de todo o município, visto o grande fluxo de pessoas e objetivando proporcionar tranquilidade e sensação de segurança para os comerciantes e frequentadores.

Já no final do ano, uma grande operação em parceria com a SMTT foi deflagrada visando coibir ações costumeiras no período festivo de final de ano e do grande fluxo do comércio, em virtude do pagamento do 13º salário, bem como auxiliar a SMTT na fiscalização e combate de transporte irregular de passageiros.

Destaque

Para garantir a segurança no maior São Pedro de Sergipe, os forrozeiros curtiram os cinco dias do Forró Siri 2018 com tranquilidade graças a presença constante da GMS no ambiente interno da festa, onde foi registrado um recorde de público.

Outro destaque se deu nos dois turnos da eleição 2018, em que a instituição assistiu 49 locais de votação espalhadas por todo o município, garantindo o direito do eleitor.

Fonte e foto assessoria