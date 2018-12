Saúde alerta para o cuidado com a proliferação do Aedes durante o verão

29/12/18 - 07:54:31

Mesmo com o município de Aracaju encerrando o ano de 2018 com baixo risco no último Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) alerta que ainda é preciso que a população mantenha os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, sobretudo neste período de verão.

“Apesar de Aracaju ter fechado o ano com o índice 0,9 (que foi o melhor desde que começamos a usar LIRAa como norteador de ações de intensificação de combate ao mosquito), estamos no período que favorece o desenvolvimento mais rápido desse vetor, que é o verão. Aliado a isso, temos o período de férias, o feriado prolongado do Ano Novo e as chuvas esparsas como variantes que podem aumentar a proliferação. Então, para evitarmos esse aumento, precisamos cuidar das nossas casas, principalmente dos quintais, que são onde costumam haver maior proliferação do Aedes”, observou a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS), Taise Cavalcante.

A diretora faz também um alerta sobre os cuidados que devem ser tomados para a prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito, já que nesta época do ano, as chuvas inesperadas e o calor contribuem para uma evolução mais rápida do Aedes.

“O cuidado precisa ser redobrado para eliminar todo e qualquer local que possa acumular água limpa e parada que vai favorecer o desenvolvimento do Aedes. Também este é o período em que recebemos muitos turistas e a cidade fica cheia. Nós fazemos todo um trabalho de intensificação para preparar o ambiente para esta época, que é a aplicação do fumacê costal em locais específicos e a orientação da comunidade”, explicou.

Cuidado permanente

Durante o ano, a SMS realizou várias ações como o recolhimento de mais de 50 mil pneus, além de várias visitas dos agentes de endemias de casa em casa. As atividades irão continuar a partir do 02 de janeiro, com os mutirões aos sábados do dia 12, no bairro Getúlio Vargas, e do dia 26, na Farolândia.

Mas, além das ações, o coordenador do Programa Municipal de Controle do Aedes, Jeferson Santana, reforça que o cuidado no combate a proliferação do mosquito deve ser permanente também pela própria população, principalmente nesta época. “Sabemos que neste período de férias as pessoas viajam, saem daqui de Aracaju, vão para outros estados e municípios e deixam os depósitos em casa, às vezes até com água, quando retornam, o foco do Aedes aegypti já está instalado e da mesma forma as pessoas que vem de lá para cá, às vezes vem doente, trazendo o vírus para cá. Então temos que estar atentos”, frisou.

Jeferson ressaltou que as pessoas devem estar cientes sobre os sintomas das doenças, como febre, dores de cabeça e manchas na pele. “Se apresentarem estes sintomas devem ir até a unidade de saúde mais próxima e conversar com o médico. No caso de a pessoa perceber que está com suspeita de dengue, não tomar nenhum medicamento por conta própria, deve procurar orientação médica. As nossas unidades básicas estarão fechadas neste feriadão, mas temos os hospitais municipais Nestor Piva e Fernando Franco que atendem normalmente”, explicou.

Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com a SMS, através dos canais de Ouvidoria pelo número 156 e para o da Vigilância em Saúde (3711-5042). “Precisamos muito da ajuda da população. Não deve deixar depósitos com água como garrafas, pneus, vasos de plantas, porque devem estar em local coberto protegidos das chuvas. Se a pessoa vai viajar e passar muitos dias fora de casa não tem motivo para deixar recipientes com água acumulada. Deixa tudo sequinho e quando retornar faz a limpeza do depósito e coloca água limpa”, orientou Jeferson.

Dados

Neste ano, foram notificados 233 casos de dengue, 159 de chikungunya e 29 de zika, sendo confirmados 57 de dengue, 12 de chikungunya e somente um de zika.

