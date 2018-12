Turistas movimentam a cidade e se encantam com atrativos de Aracaju

É fácil encontrar turistas em Aracaju, principalmente nesta época do ano. Os locais mais visitados por eles são os Mercados Centrais de Aracaju, a praça Fausto Cardoso, o Museu da Gente Sergipana, o Calçadão da 13 de Julho e a Orla da Atalaia. Com a proximidade da virada de ano, o movimento deve aumentar ainda mais e a impressão positiva de quem chega por aqui também. Afinal, a capital está iluminada para receber turistas de toda a parte do país.

A família do Espírito Santo veio para ficar apenas três dias em Aracaju, mas se convenceu de que esse período foi curto para a quantidade de atrativos que a cidade oferece. “Eu subestimei Aracaju, pois achei que poucos dias eram suficientes. Na verdade, a gente precisaria de mais tempo aqui. Falaram que a cidade era pequena, mas tem muita coisa para ver. Três dias é subestimar demais a cidade porque tem muita opção. Aracaju é linda, é uma pequena notável como dizem”, afirmou o servidor público Ronnie Mariano.

Os capixabas também ficaram impressionados com o Natal Iluminado, parceria da Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), a Energisa e a Celse Centrais Elétricas de Sergipe S. A. “A cidade está bem iluminada e decorada. Achei bem bonita a capital. Eu gostei muito de Aracaju. A gente conheceu vários locais, entre eles, a Orla da Atalaia. A gente ficou encantada. Gostamos também daquelas esculturas do Museu Sergipano. Os detalhes são bem ricos”, destacou Sophia Soares Mariano, de 13 anos de idade.

Quem também está aproveitando bastante é a psicóloga Shirlei Debussi. Paulista, está em Aracaju pela primeira vez e veio na companhia do esposo e do filho. A família gostou do que viu por aqui. “A cidade é bem limpa e organizada. Nós gostamos bastante e pretendemos voltar. Passamos o Natal aqui, quem sabe em 2019 a gente não estenda o passeio até depois do Réveillon. Falaram bem da cidade e eu tive a oportunidade de conferir. Demos uma olhada também na programação da festa e está bem legal”, contou.

Movimento

Segundo o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, o Hotel Sesc Atalaia, um dos estabelecimentos localizados na região da Orla, está recebendo turistas comerciários de vários estados do Brasil. “O final de ano para o Hotel Sesc Atalaia está sendo excelente. Estamos de casa cheia para o Réveillon e Aracaju se destaca no Nordeste por ter atrativos, como a decoração do Natal Iluminado, por exemplo”, ressaltou.

Alberto Reginaldo de Melo é paulista, casado com uma sergipana. Este ano, não abriu mão de visitar Aracaju. Uma das paradas da família foi na região da escultura do caranguejo gigante, localizado na Orla da Atalaia, bem perto da estrutura que está sendo montada para o Réveillon. “Veio a família toda para conhecer essa capital maravilhosa. A gente só conhecia por foto. Fiquei impressionado com a decoração. Está tudo lindo. A Prefeitura está de parabéns”, evidenciou o operador de forno.

A advogada Eva Isa Silva é aracajuana, mas mora em Salvador há mais de 20 anos. “A cidade está um brinco. Eu fiquei orgulhosa de ver como Aracaju evoluiu. Agora, estou feliz por saber que os meus conterrâneos terão uma virada de ano interessante com queima de fogos e atrações musicais. Quem não conhece Aracaju, pode vir porque não vai se arrepender”, convidou.

Foto Silvio Rocha

29/12/18 - 08:32:23