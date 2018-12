Ultraleve cai e piloto morre carbonizado no bairro Bugio em Aracaju

29/12/18 - 14:07:32

Um ultraleve caiu no inicio da tarde deste sábado (29) próximo à Avenida Poço do Mero com a Travessa Ana Célia, no Bairro Bugio, em uma área residencial

As informações são de que o piloto identificado como Israel Fernandes Graça, 56 anos, tentou fazer uma manobra para levar a aeronave para uma área de mangue que há na região mas não conseguiu e acabou caindo. Segundo o tenente Carlos, do Corpo de Bombeiros, o piloto morreu carbonizado.

Populares que viram o acidente afirmaram ter visto a aeronave sobrevoando baixo sobre as residências, próximo a quadra do Colégio Menino Jesus, na avenida Poço do Mero, e em seguida ouviram um estrondo. Foram atingidos uma parede de uma escola e o cômodo de uma residência, mas ninguém se feriu.

Logo após a queda, o ultraleve pegou fogo que foi debelado após a chegada do Corpo de Bombeiros.

A direção do Aeroclube de Aracaju informou que o piloto, proprietário da aeronave, e tinha habilitação para fazer o voo.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho