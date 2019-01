Samuel apoia a posse de arma para cidadão sem antecedentes criminais

30/12/18 - 12:13:09

Na manhã deste domingo, 30, o deputado Capitão Samuel usou as redes sociais para apoiar as intenções do Presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, que pretende garantir a POSSE de arma de fogo para o cidadão sem antecedentes criminais.

Segundo o parlamentar é preciso diferenciar a POSSE do PORTE de arma. “A Posse dá ao cidadão o direito de ter a sua arma dentro da sua residência, seja ela urbana ou rural. A arma irá defender a sua residência e a sua família. O Porte de arma é dado para profissionais que trabalham na segurança pública e pode circular nas ruas armado”, ressalta.

Vale lembrar que para adquirir a POSSE de arma, o cidadão precisa atender alguns requisitos importantes, entre eles: Idade mínima de 25 anos, residência fixa, aptidão técnica e psicológica, certidão negativa de antecedentes criminais, declaração de Necessidade (documento feito pelo cidadão).

Vale lembrar que a decisão do presidente eleito, é acompanhada de um protocolo bastante rigoroso para quem deseja adquirir a POSSE de arma. O rigor com documentos deixa claro que o direito à POSSE não será dado de qualquer forma e nem para uma pessoa despreparada para o manuseio.

Por Ane Izabele