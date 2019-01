PREPARATIVOS SEGUEM ACELERADOS PARA A CHEGADA NO NOVO ANO

30/12/18 - 07:45:04

O ano de 2019 está cada vez mais próximo e será recebido com muito entusiasmo por quem estiver na Orla da Atalaia, onde a Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Banese e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), montou uma grande estrutura para promover a melhor festa aos aracajuanos e turistas.

Neste ano, os palcos foram ampliados, buscando aumentar o conforto dos artistas e a visibilidade da plateia. A estrutura conta ainda com seis camarins, house mix, camarote para acessibilidade, 14 estandes para apoio, 80 banheiros químicos, além da estrutura dos fogos de artifício para o show pirotécnico.

A montagem foi realizada por equipe terceirizada, sob coordenação da Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom). O trabalho durou cerca de 10 dias, contando com aproximadamente 30 trabalhadores, que se empenharam na entrega de um espaço seguro e que facilite a celebração do réveillon.

Em relação à comercialização de bebidas e comida, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realizou o cadastramento dos comerciantes. As vagas foram sorteadas, contemplando os segmentos de isopor e box de bebidas, caldo de cana e pastel, acarajé, drinks (capeta), food trucks, guloseimas, adereços, towner e lanches em geral. Além disso, 20 fiscais estarão no local, verificando a atuação dos ambulantes e coibindo a comercialização irregular.

A Emsurb também fez um trabalho intensivo de limpeza na área da festa e nos arredores, com equipes de varrição e coleta de lixo. O objetivo é deixar o ambiente ainda mais agradável para quem estiver na curtindo a virada do ano.

O esquema de trânsito para o Réveillon 2019 também recebe atenção especial, com reforço do transporte público nas linhas que circulam pela região da Atalaia. Haverá opções de ônibus para os bairros da zona Norte, zona Oeste, zona Sul, Zona de Expansão, assim como para a Barra dos Coqueiros e para os conjuntos mais populosos de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro.

Para garantir a ordem e a paz da festa a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) contará com um efetivo de 160 profissionais. O local contará ainda com o ônibus de videomonitoramento, que permitirá acompanhar toda a movimentação e identificar qualquer situação suspeita. .

Um posto de atendimento foi montado pela Secretaria Municipal da Saúde, contando com dois médicos, dois enfermeiros e seis auxiliares de enfermagem à disposição do público, no caso de alguma circunstância adversa.

Programação

A festa do Réveillon 2019, que ocorre no dia 31 de dezembro, na Orla da Atalaia, se inicia às 21h com o show da banda Samba do Arnesto. Às 22h30, sobe ao palco o cantor Luanzinho Moraes. À meia noite, acontece a queima de fogos e, logo após, às 0h30 será a vez da banda Chiclete com Banana garantir a animação do público.

Foto: Marcelle Cristinne