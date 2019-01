SMTT REFORÇARÁ O TRANSPORTE PÚBLICO NO RÉVEILLON 2019

30/12/18 - 07:55:40

Para garantir o acesso de toda a população à maior festa de Réveillon de Sergipe, que será realizada pela Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), na Orla da Atalaia, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) definiu um esquema especial de transporte público que terá início às 18h da segunda-feira, 31, e seguirá até as 5h da manhã de terça, 1º de janeiro. A frota de veículos será reforçada e serão criadas algumas linhas especiais para melhor atender os usuários.

Todas as regiões de Aracaju e da Região Metropolitana estão contempladas neste plano. Haverá opções de ônibus para os bairros da zona Norte, zona Oeste, zona Sul, zona de Expansão, assim como para a Barra dos Coqueiros e para os conjuntos mais populosos de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro.

Durante o Réveillon 2019, o Terminal de Integração da Zona Sul funcionará ininterruptamente. Os demais terminais fecharão à meia-noite, voltando a operar às 4h da manhã. A partir das 18h de segunda-feira até a meia-noite, seis linhas contarão com reforço no número de veículos e circularão sem paradas para repouso ou recolhimento. São elas:

– 007 – Fernando Collor/Atalaia;

– 008 – Porto Sul/Bairro Industrial

– 040A – Marcos Freire II/Atalaia

– 051 – Atalaia/Centro

– 080 – Bugio/Atalaia

– 701 – Jardim Atlântico/Centro

Além dessas, há as linhas regulares que passam pelo Terminal da Atalaia que atenderão o evento:

– 100 CS1 – Circular Shoppings 01;

– 100 CS2 – Circular Shoppings 02;

– 501 – Povoado São José/Zona Sul;

– 502 – Aeroporto/Zona Sul;

– 503 – Conj. Beira Mar/Zona Sul;

– 504 – 17 de Março/Zona Sul via Aquarius;

– 505 – Santa Maria/Zona Sul;

– 600 CP1 – Circular Praias 01;

– 600 CP2 – Circular Praias 02.

Durante a madrugada, 15 linhas criadas especialmente para o evento estarão à disposição dos passageiros que querem deixar a festa após a queima de fogos:

– Atalaia/Barra dos Coqueiros

– Atalaia/Augusto Franco/Inácio Barbosa/Jabotiana

– Atalaia/Eduardo Gomes

– Atalaia/Mosqueiro

– Atalaia/Aquarius/17 de Março

– Atalaia/Fernando Collor

– Atalaia/Marcos Freire I e III/Albano Franco

– Atalaia/Bugio/Santos Dumont

– Atalaia/Sanatório

– Atalaia/Coroa do Meio/Jardins/Médici/Rua Alagoas

– Atalaia/Parque dos Faróis

– Atalaia/Conjunto Jardim

– Atalaia/Orlando Dantas/Santa Maria

– Atalaia/Ponto Danta/Marcos Freire II/Piabeta/João Alves

– Atalaia/Siqueira Campos/Bugio

Reforçando a oferta de ônibus para o retorno do público para casa, algumas linhas, excepcionalmente, iniciarão seus itinerários no Terminal da Atalaia a partir das 4h da manhã do dia 1º de janeiro:

– 001 – Augusto Franco/Bugio;

– 002 – Fernando Collor/DIA;

– 003 – João Alves/Orlando Dantas;

– 020 – Piabeta/DIA;

– 030 – Marcos Freire I e III/DIA;

– 031 – Eduardo Gomes/Des. Maynard;

– 032.1 – Tijuquinha/Osvaldo Aranha01;

– 032.2 – Tijuquinha/Osvaldo Aranha02;

– 061 – Marcos Freire/Centro;

– 071 – Atalaia Nova/Centro;

– 407 – Padre Pedro/DIA;

– 704 – Conj. Jardim/Osvaldo Aranha;

– 705 – Parque dos Faróis/Osvaldo Aranha.

Fonte e foto SMTT