Governo de Sergipe investiu mais de R$ 54 milhões em obras nas escolas neste ano

31/12/18 - 06:20:11

Construção, reforma e ampliação de unidades escolares e quadras poliesportivas beneficiam, diretamente, milhares de alunos e profissionais da Educação em todo o estado

De modo a cumprir o Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da Educação (Seed) 2015-2018, o Governo de Sergipe aplica, anualmente, parte do orçamento destinado à área na execução de projetos de reforma, modernização, construção de novas unidades escolares e de quadras poliesportivas. Com essa finalidade, apenas em 2018, por intermédio da Seed e da Secretaria de Estado da Educação e da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), o governo estadual investiu R$ 54.033.855,00, montante que inclui, ainda, obras de menor porte, como de manutenção corretiva e preventiva dos 354 prédios escolares da Rede Estadual.

O objetivo desses investimentos, explica o secretário de Estado da Educação, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, é ofertar infraestrutura moderna e qualificada necessária ao bom funcionamento das escolas da Rede Estadual, um dos compromissos do Planejamento Estratégico da Seed. “Este ano, o Governo de Sergipe já inaugurou oito unidades escolares reformadas por completo e ampliadas, e está concluindo a reforma de outras sete escolas, como a do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, onde está investindo mais de R$ 8,5 milhões”, destaca Modesto.

“Coloquei a educação como prioridade do meu governo. Mas não vou poder fazer isso sozinho. Vou precisar da ajuda de todos: professores, alunos, pais, comunidade. Vamos começar pela educação, porque se avançarmos na educação, a gente melhora o todo. O conhecimento é muito valioso e reflete em todas as áreas”, ressalta o governador do Estado, Belivaldo Chagas.

Localizada na avenida Caçula Barreto, no conjunto Augusto Franco, em Aracaju, a Escola Estadual Jacintho de Figueiredo foi reinaugurada na última sexta-feira, dia 21, e é a oitava unidade de ensino entregue este ano à comunidade escolar pelo governo estadual após a requalificação de sua infraestrutura física, resultado de um investimento de R$ 1.950.000,00.

“Essa obra de reforma e ampliação é uma grande vitória da nossa comunidade escolar! Comparada à estrutura que tínhamos antes dessa obra, tivemos uma revolução. Ganhamos novas salas de aulas, laboratórios de Ciências e de Informática, ampliação da biblioteca e refeitório e novas instalações. Temos uma demanda crescente de alunos e temos a perspectiva de darmos um salto no número de matrículas a partir do ano letivo 2019”, opina a professora Joana Menezes da Silva, diretora da unidade escolar recém-reinaugurada.

Para Josué Modesto, a inauguração da conclusão das obras de reforma e ampliação da Escola Jacintho de Figueiredo Martins “marca muito a política de Educação que o governador Belivaldo tem nos orientado a executar. Estamos preocupados com a efetiva utilização das nossas escolas como espaços privilegiados para desenvolvimento de projetos pedagógicos das respectivas comunidades escolares, que devem se apropriar das escolas e atuar pela conservação do patrimônio público”, frisa o secretário estadual da Educação.

De acordo com o diretor do Serviço de Edificações Escolares da Seed, engenheiro Valdir Pinto, a partir de um investimento de R$ 9,656 milhões, já foram reformados este ano os Centros de Excelência Arquibaldo Mendonça (Indiaroba) e José Carlos de Sousa (Aracaju), os Colégios Estaduais Olavo Bilac (Aracaju) e Manoel Bomfim (Arauá) e, além da Escola Jacintho de Figueiredo, as Escolas Estaduais 17 de Março e Reunidas 8 de Maio, em Aracaju.

O superintendente executivo da Educação, professor Everton Siqueira afirma que os recursos financeiros aplicados na execução dos projetos de reforma e ampliação de escolas tem possibilitado adaptar os prédios escolares às normas técnicas de acessibilidade e ainda edificar novas espaços. “A partir das obras executadas na Escola 17 de Março, por exemplo, a comunidade escolar que a integra passou a contar com cinco novas salas de aula, todas climatizadas, que foram construídas no antigo anexo da unidade escolar; novas instalações hidrossanitárias e elétricas e também com Sistema de Combate a Incêndio e Proteção Contra Descargas Atmosféricas”, expõe Everton .

Educação Profissional

Também em 2018, o Governo de Sergipe concluiu a construção dos Centros Estaduais de Educação Profissional Professora Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, e Ulisses Guimarães, em Umbaúba, em cujas obras foram investidos mais de R$ 24 milhões. A proposta é atender à demanda do mercado local por mão de obra especializada e, por este motivo, cada CEEP foi planejado levando-se em consideração as vocações e os arranjos econômicos de sua região.

Erguido no povoado Guararema, na zona rural de Umbaúba, o Centro de Educação Profissional Ulisses Guimarães será pioneiro na rede pública de ensino de Sergipe na oferta de cursos técnicos de nível médio na área de moda e vestuário, enquanto o Neuzice Barreto atuará no eixo tecnológico de Controle e Processo Industrial, ofertando, inicialmente, o Curso Técnico em Automação Industrial”, explica a professora Ana Lúcia Muricy, diretora do Departamento de Educação (DED/Seed).

Quadras

Para fortalecer a prática esportiva nas escolas da Rede Estadual, a Seed tem fomentado projetos de base, investido na aquisição de equipamentos de competição e na construção e reformas de quadras poliesportivas, além de prestar apoio técnico e logístico para que os alunos possam participar de competições em outros estados brasileiros.

Apenas no quesito reforma de quadras esportivas, este ano foram concluídas quatro obras de construção, reforma e ampliação desses espaços, ao custo de R$ 2.028.241,94.“Outras quatro obras estão em andamento e devem ser concluídas no primeiro semestre de 2019”, completa Valdir Pinto, ao citar, como exemplo, a construção da cobertura e reforma da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto de Lima, onde a Seed está investindo R$ 651.838,00.

No último quadriênio, para reestruturar as unidades escolares da Rede Estadual, o Governo de Sergipe já investiu mais de R$ 132 milhões. “Em sua próxima gestão, que inicia no dia 1º de janeiro, além dos recursos do Orçamento Geral da União, via emenda impositiva de bancada, os quais totalizam R$ 69 milhões, o governador Belivaldo Chagas projeta investir cerca de R$ 95 milhões na execução de projetos de reforma e ampliação de 22 escolas, construção de 30 novas quadras e serviços de manutenção corretiva e preventiva”, estima o secretário da Educação, Josué Modesto.

ASN

Foto Marcos Rodrigues