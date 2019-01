AELSON REASSUME O LEGISLATIVO DE PROPRIÁ NESTA TERÇA-FEIRA

Nesta terça-feira, 1º de janeiro, tomará posse os novos integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Propriá para o biênio 2019-2020. O vereador José Aelson Santos (Aelson Publicidade-PSD) será reconduzido para o 4º mandado consecutivo de presidente. Seu vice é Marcos Graça (PSC); Júnior de São Miguel (PHS), será o 1º secretário; e Pequeno (PPS), o 2º secretário. A solenidade acontece às 10h na sede do poder Legislativo.

“Mais uma vez será uma grande responsabilidade pela importância da Câmara para o desenvolvimento do município. Pretendemos manter nosso perfil de gerir a condução do Legislativo com ética, responsabilidade e dignidade, garantindo as condições de trabalho para cada colega vereador, independente de sigla ou ideologia partidária. Manteremos uma relação respeitosa, mas independente com o Executivo municipal, garantindo que os interesses coletivos da população estejam sempre em primeiro lugar”, ressalta Aelson Publicidade.

De acordo com ele, todas as ações desenvolvidas na gestão que chega ao fim serão ampliadas nessa nova, mantendo a transparência e publicidade dos atos do Legislativo municipal. “Continuaremos realizando audiências públicas, sessões itinerantes, palestras, cursos profissionalizantes, Tribuna Livre, convites e convocações de autoridades municipais. Enfim, todo o assunto que for do interesse de Propriá, terá respaldo na Câmara, que é a Casa do Povo. Além disso, manteremos todo o cuidado e atenção na aprovação de projetos, emendas, requerimentos, moções, indicações, entre outros”, garante o presidente, que recentemente melhorou a estrutura física da sede do Legislativo.

Outro destaque foi o fortalecimento da Escola do Legislativo. Com a revitalização da escola, vários projetos foram colocados em prática para benefício da população, a exemplo de aulas de inglês e espanhol e do “Aulão do Enem”. E, com inscrições já realizadas, a partir do dia 11 de janeiro, haverá aulas para os cursos de atendente de farmácia; informática básica; manutenção de computadores; frentista e empreendedorismo.

COMUNICAÇÃO

Também vale ressaltar os investimentos do presidente na Comunicação da Câmara, facilitando as informações do que foi produzido para a população. Neste biênio foi instaurada uma equipe de comunicação estruturada e atuante, com a produção de conteúdos para o site oficial, redes sociais e também distribuídos para a imprensa da região e de Sergipe.

O auge da interatividade aconteceu no início de 2017 com as transmissões ao vivo via Facebook e YouTube, levando ainda mais aproximação e comodidade aqueles interessados em acompanhar os trabalhos do Legislativo. “Por questões burocráticas, as transmissões foram suspensas no meio deste ano, mas retornarão no próximo período legislativo. Nossa intenção é aproximar, cada vez mais, a Câmara da sociedade”, afirma Aelson.

Fonte e foto assessoria