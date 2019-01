Belivaldo decide alguns secretários, mas ainda falta definir outros

01/01/19 - 22:52:27

Por Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas (PSD) começa a partir desta quarta-feira (02) a nomeação do seu secretariado, mesmo que 14 deles já tenha sido anunciado, como é o caso do advogado José Carlos Felizola Filho, que assume a Secretaria Geral de Governo, que é uma fusão da Casa Civil com Secretaria de Governo.

Felizola, inclusive, já vinha atuando como chefe da Casa Civil e passa a exercer a nova Secretaria, com a extinção da Secretaria de Governo, que tinha à frente o ex-vice-governador Benedito Figueiredo (MDB). Já o filho de Benedito, Alexandre Figueiredo (MDB) assume a nova Secretaria da Transparência e Controle Interno, que substitui a Controladoria Geral do Estado (CGE).

Eliziário Sobral, que exercia o cargo de controlador geral vai assumir a Controladoria Geral do Município de Aracaju. Na Secretaria de Administração sai Rosman Pereira e entra George Trindade, já escolhido e anunciado pelo próprio Belivaldo Chagas.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, que acopla o Meio Ambiente, ainda não tem um nome definido, mas nela não ficará Valmor Barbosa, mas deve ser anunciado no decorrer do mês, depois de decisão do governador Belivaldo Chagas. Os demais secretários já foram escolhidos, mas ainda pode ocorrer mudanças.