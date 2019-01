LUCIANO BISPO RATIFICA PARCERIA DA ALESE COM O EXECUTIVO

01/01/19 - 20:59:18

Antes do final da solenidade de posse do governador reeleito e da vice-governadora eleita de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) e Eliane Aquino (PT), respectivamente, na tarde dessa terça-feira (1º), no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual e presidente do Poder, Luciano Bispo (MDB), ratificou a parceria sólida que existe entre a Alese e o Poder Executivo.

O presidente da Alese destacou que todos os deputados que compõem à Casa foram parceiros do ex-governador Jackson Barreto (MDB) e do atual governador Belivaldo Chagas. “O Poder continuará à disposição da governabilidade do Estado de Sergipe. Os parlamentares lutaram e lutarão por isso, porque eles sabem o seu compromisso com o governo”.

“Deus lhe dará força e tranquilidade para gerir, para decidir e na quinta-feira (3) nós estaremos aqui, para votarmos naquilo que é melhor para Sergipe e esperamos a compreensão de todos os deputados. Que Deus lhe dê muita força, é cada dia com sua agonia”, completou o presidente da Alese.

Eliane Aquino – Sobre a vice-governadora empossada, Luciano Bispo destacou que tem aprovada uma proposta que concede o Título de Cidadã Sergipana à Eliane Aquino. “Eu estarei aqui nesta Casa, junto com os meus colegas, até porque eu fui o autor da propositura. Não vou morrer ou me suicidar, mas estarei aqui com a certeza que Eliane será uma parceira para Belivaldo assim como o governador foi para Marcelo Déda (in memoriam)”.

Luciano registrou o quanto Eliane Aquino foi importante para a maior vitória da história política de Sergipe. “Foi uma peça fundamental e isso aumentar ainda mais a responsabilidade do governador. Mas o reconhecimento popular é maior. Foram mais de 300 mil votos de diferença”.

Judiciário – Por fim, Luciano destacou a parceria entre todos os Poderes de Sergipe, sobretudo o Judiciário. Ele agradeceu ao desembargador Cezário Siqueira, presidente do TJ de Sergipe. Ele também fez um agradecimento ao desembargador federal Carlos Rebêlo Júnior, que participou da Sessão Solene representando o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife (PE).

“O desembargador Vladimir Souza Carvalho, em Abril, será o primeiro sergipano a assumir a presidência do Tribunal Federal, um itabaianense. Tenho certeza que ele quebrará todos os protocolos e colocará para tocar o hino do Itabaiana (clube de futebol) ou da cidade”, disse, Luciano, fazendo ainda um registro de agradecimento especial a todos os deputados que lhe elegeram e o ajudaram na gestão da presidência da Alese nos últimos quatro anos.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese