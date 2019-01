PETROBRAS ANUNCIA REAJUSTE DE 2,5% NO PREÇO DO ÓLEO DIESEL

01/01/19 - 05:42:04

A Petrobras informa que, em decorrência do fim do programa de subvenção ao diesel instituído pela União, o preço médio nacional de comercialização deste combustível em suas refinarias e terminais passará a ser de R$ 1,8545 por litro, representando um reajuste de +2,5%, o que corresponde a um aumento de R$ 0,0457 por litro.

O novo preço, que entra em vigor a partir da zero hora desta terça-feira (01), é inferior em 11,75% ao de 31/5/2018, de R$ 2,1016, o último antes do início do programa governamental. Esta alteração é consequência da variação do câmbio e do preço internacional do diesel no período.

Este preço médio do diesel informado hoje também é R$ 0,1771 menor, representando redução de 8,7%, em relação ao primeiro valor estabelecido no âmbito da subvenção, que foi de R$ 2,0316, praticado em 1/6/2018.

Com o ajuste anunciado, há uma queda de 2,1% em 12 meses no preço médio do diesel comercializado pela Petrobras.

O valor que a Petrobras cobra em suas refinarias considera as cotações internacionais do combustível e do câmbio, entre outros fatores. Esse preço representa cerca de metade do valor do diesel vendido nos postos, já que, no preço final ao consumidor, são adicionados os tributos, o custo do biodiesel e as margens de distribuidoras e revendedores.

Fonte Petrobras