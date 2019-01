Réveillon de Aracaju reúne mais de 150 mil pessoas na Orla de Atalaia

01/01/19 - 13:14:42

Mais de 150 mil pessoas escolheram a Orla da Atalaia para receber o novo ano, em Aracaju. A festa de despedida de 2018 e de chegada de 2019 reuniu o maior público dos últimos anos numa prova do acerto da estratégia desenvolvida pelo prefeito Edvaldo Nogueira em sua gestão, que realizou um evento gratuito, seguro, com atrações variadas, forte presença de artistas locais e um grande show pirotécnico. Tudo isto em parceria com a iniciativa privada, através do Banco do Estado de Sergipe e do Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp).

O prefeito se disse muito satisfeito com o sucesso da festa. “Estou muito feliz em resgatar esta festa. Segundo a Guarda Municipal, mais de 150 mil pessoas participaram do nosso Réveillon. Isso é muito bom. Um mar de gente optou por estar ao nosso lado para comemorar as vitórias obtidas em 2018 e saudar a chegada de 2019. Que o novo ano seja de muitas conquistas e dias melhores para Aracaju, Sergipe e o Brasil”, declarou.

O gestor municipal ressaltou a importância de eventos como o Réveillon para a economia do município. “Não é só a festa e a alegria das pessoas. O Réveillon movimenta a economia. Os hotéis estão cheios, os bares e restaurantes com grande movimentação, o comércio popular, os ambulantes, o transporte. Tudo isto gera emprego e renda para a nossa gente. Por isso, já no início do ano, reuniremos nossa equipe para discutir o calendário de eventos, passando pelo Carnaval, Forró Caju, Natal Iluminado e Réveillon”, disse.

Ao subir no palco durante o show de Luanzinho Moraes, para realizar a Contagem Regressiva; e, depois da Virada, já na apresentação da banda Chiclete com Banana, Edvaldo foi muito aplaudido pelo público. Ele agradeceu a presença dos sergipanos e turistas e destacou o trabalho realizado por todos os envolvidos no evento. “Quero agradecer a todos que vieram para a nossa festa, agradecer aos artistas que aceitaram o nosso convite, e agradecer o trabalho da Guarda Municipal, da Superintendência de Trânsito e Transporte, da Polícia Militar, da Funcaju, de todos os secretários municipais e aos nossos patrocinadores, o Setransp e o Banese.

O Réveillon de Aracaju teve início às 21h, com o show da banda Samba do Arnesto. Em seguida, Luanzinho Moraes tocou seus maiores sucessos. À meia-noite, o show pirotécnico, de mais de 10 minutos, fez a alegria dos aracajuanos na recepção a 2019. Para encerrar a noite, a banda baiana Chiclete com Banana fez a festa da multidão até às 3h30 do primeiro dia do ano.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Valter Lima