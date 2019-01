TARANTELA DIZ QUE MARIA DO CARMO SERÁ FORTE NO GOVERNO BOLSONARO

01/01/19 - 09:42:59

O ex-presidente do PSL em Sergipe, João Tarantela afirmou que a senadora Maria do Carmo (DEM) pode ser uma das pessoas que terá força no governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) por conta da aproximação com Onix Lorenzoni (DEM).

Tarantela disse que espera que as indicações que poderão ser feitas por políticos sergipanos que sejam técnicos.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Alex Carvalho, na Rádio Jornal, João Tarantela informou ainda que pretende disputar a prefeitura de Aracaju em 2020, além de afirmar que não pretende ocupar nenhum cargo no governo federal, já que foi o coordenador da campanha de Bolsonaro em Sergipe.

Sobre o governo de Jair Bolsonaro, Tarantela afirmou que pretende ter um encontro com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e com isso ser o elo com o presidente.

João Tarantela disse ainda que irá nos próximos agendar uma audiência com o governador para tentar auxiliar na aproximação com o novo presidente. “Belivaldo é uma pessoa do bem. Belivaldo foi eleito para gerenciar Sergipe. Ele quer o melhor para Sergipe. O palanque desmontou quando terminou a eleição”, explicou.

Ainda segundo Tarantela, os outros senadores e deputados federais de Sergipe também serão procurados para discutir os investimentos para o estado.