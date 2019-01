Com mais de 52 mil atendimentos em 2018, HU de Lagarto investiu R$ 11 milhões

Investir em tecnologia, ampliar a oferta de serviços prestados e capacitar os colaboradores para um atendimento cada vez mais qualificado e seguro em favor dos usuários. Essas foram metas objetivadas e colocadas em prática pelo Hospital Universitário de Lagarto (HUL) ao longo de 2018, período em que investiu um montante de R$ 11 milhões de reais em equipamentos e reforma, sendo R$ 8,5 milhões em tecnologia, R$ 2,5 milhões em adequações civis, de climatização e elétricas que estão sendo implementadas em toda a estrutura da unidade hospitalar.

Como hospital porta aberta de Urgência e Emergência, ao longo do ano prestou 52.330 atendimentos, realizou 1.342 cirurgias, além de 4.022 internamentos, acolhendo e assistindo pacientes da Região Centro Sul do estado envolvendo Lagarto, Salgado, Simão Dias, Riachão do Dantas, Poço Verde e Tobias Barreto. Além desses municípios de referência, também recebendo pacientes de municípios das outras regiões de Sergipe, e da Bahia que fazem divisa com o estado, a exemplo de Paripiranga, Adustina, Fátima e Nova Soure.

Para o superintendente do HUL, professor Valter Santana, devido ao planejamento conjunto da SES e Ebserh o hospital foi preparado para esse novo momento, podendo já nessa fase preparatória apresentar avanços no cuidado clínico e cirúrgico. E que para 2019, lembra, existe a perspectiva da unidade iniciar procedimentos que agora a população só tem acesso na Capital do Estado.

“O ano de 2018 representou um marco de transformação na visão assistencial no Estado de Sergipe, com o fortalecimento das unidades no interior do Estado”, ressalta Valter Santana. Para ele, essa visão de descentralização favorece ao cuidado e auxilia na organização da Rede de Atenção à Saúde do Estado. “A inserção do HUL nesse contexto se dá na perspectiva de realização de procedimentos mais complexos, visando ser uma unidade no interior sergipano de alta complexidade”, observa.

“Além disso, no intuito de promover uma assistência cada vez melhor, a abertura de serviços ambulatoriais pelo HUL visa dar um cuidado integral à população da região Centro Sul do estado”, enfatiza Valter Santana. “Enfim, continuarmos uma parceria que vem dando certo, e cada vez mais ter uma maior integração do HUL com a Rede, ajudando a consolidar esse processo de reestruturação promovido pela SES”, destaca.

Equipamentos e reforma

Dentre os equipamentos adquiridos, arcos, focos e mesas cirúrgicas; ventiladores mecânicos; mesas de tração para cirurgias ortopédicas; monitores multiparâmetro para medição dos sinais vitais; tomógrafo; além de perfuradores ósseos, cardioversores e servidores de rede.

Por outro lado, a reforma geral do hospital já tem refletido na qualidade do atendimento e em melhores condições de trabalho para os profissionais – ressaltando a troca de praticamente todos os aparelhos de ar-condicionado da unidade hospitalar. Até o momento já foram concluídas e entregues as Alas Vermelha e Amarela (Pronto Socorro), a Recepção Geral, Enfermarias, e os setores Administrativo e de Farmácia. Os próximos a serem beneficiados serão o Centro Cirúrgico, a ala de Consultórios Médicos, os Isolamentos da Clínica Médica, o setor de Sutura, além da Segunda Recepção da unidade hospitalar.

