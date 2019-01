Coopanest realiza doação de brinquedos para crianças com Microcefalia

02/01/19 - 14:04:16

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest) realizou a doação de 60 brinquedos para as crianças com Microcefalia atendidas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS). A entrega foi realizada no dia 21 de dezembro durante a celebração de aniversário e uma confraternização natalina. Tudo preparado com muito amor e esforço pelo grupo Fisiodários, formado por alunos do curso de Fisioterapia da UFS, que promove ações voltadas às comunidades carentes. Para a presidente do grupo Fisiodários, Tayná do Valle, que também faz parte do atendimento às crianças com microcefalia no HU, a festa foi realizada com muito carinho para as crianças e familiares. “Como todo ano vem se comemorando o aniversário delas, resolvemos associar essa festinha ao Natal. Foram apenas dez dias para a organização de todo o evento, com o apoio do Serviço Social do HU, da Unidade de Reabilitação e outros servidores. Corremos atrás de decoração, bolos, presentes. Temos presentes para todas as crianças e cestas básicas para as famílias”, relatou a voluntária.

Crianças com Microcefalia

De acordo com a chefe da Divisão Médica do HU-UFS, Luciana Barros, o HU abraçou essa linha de cuidado com os pacientes com Microcefalia há 3 anos. “A maioria dos pacientes atendidos aqui estão completando 3 anos e nada melhor do que comemorarmos esta data com a ajuda de grandes parceiros como a Coopanest, que sempre se disponibiliza em colaborar com as festas para essas crianças. Foram 60 presentes de aniversário doados pela Coopanest, todos adequados à condição física das crianças. Toda a assistência do Hospital só vem crescendo e só temos a agradecer. Hoje as famílias e as crianças estão curtindo esse grande momento com a equipe do hospital e os parceiros”, enfatizou.

Comemoração

Segundo Heloísa Vieira Rosa, mãe de Ellen Vitória Vieira Rocha, é uma emoção poder participar da festa com a sua filha que completa 3 anos. “É uma satisfação participar de toda festinha que tem aqui no HU. Os brinquedos que eles ganham nas festas são muito estimulando. Estamos aqui todos reunidos e é uma felicidade, porque todos nós temos uma luta diária e esse momento é uma distração para a mente”, destacou.

Fonte e foto assessoria