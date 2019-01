Correios Aqui será nova opção para os clientes

Os Correios recebem, até o dia 8 de março, propostas de varejistas interessados em instalarem os canais de atendimento “Correios Aqui”. Nessa primeira fase, serão licitados 27 lotes em 11 Estados. O investimento mínimo é de R$ 10 mil para um contrato de cinco anos.

As unidades modulares, conhecidas no mercado como store in store (loja dentro de loja), são parte do processo de remodelagem da rede de atendimento dos Correios, que ainda prevê a implantação de outros tipos de canais, físicos e digitais.

O público-alvo desse edital são as lojas e estabelecimentos comerciais que possuam atividades comerciais compatíveis e não concorrentes aos Correios, para atuarem em um modelo de atendimento físico, utilizando suas infraestruturas, experiências, recursos humanos e conveniências.

O novo canal tem potencial para trazer resultados relevantes tanto para o parceiro quanto para os Correios. Ao parceiro, trará ganhos por meio do aumento do fluxo de pessoas em sua loja e da remuneração pelos serviços auxiliares prestados aos clientes postais. Para os Correios, a grande vantagem será a expansão da rede de atendimento com baixos investimentos e custos. A iniciativa também visa à melhoria da qualidade do atendimento e da experiência dos clientes.

Mais informações sobre o processo de seleção de parceiros podem ser obtidas no site dos Correios.

Da assessoria