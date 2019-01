CPTRAN REGISTRA REDUÇÃO DE 54% NO NÚMERO DE ACIDENTES

02/01/19 - 11:20:37

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), divulgou na manhã desta quarta-feira (2) um balanço da operação realizada neste feriado de Réveillon.

De acordo com a CPTran, desde a última sexta-feira (28), policiais realizaram uma intensa fiscalização em pontos estratégicos da capital sergipana e nas saídas da cidade.

A CPTRAN realizou de 28 de dezembro a 01 de janeiro, época esta que se comemora o réveillon, reforçou o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

30( trinta) policiais por dia e 8 (oito) viaturas ficaram de prontidão em média, diuturnamente atuando de forma ostensiva nos corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão no Mosqueiro, Barra dos Coqueiros, são Cristóvão e a rodovia Lauro Porto no Bugio que dá acesso as BRs 101 e 235. Além desses pontos, a noite do réveillon teve um reforço extraordinário contando com 50 PMs da CPTRAN na nossa Capital.

O serviço de atendimento de acidentes de trânsito( SAAT) na noite do réveillon foi reforçado, afinal na noite do dia 31 de dezembro do ano passado, 13(treze) acidentes com vitimas foram registrados. Esse ano, na noite do réveillon apenas 03 Acidentes foram registrados. Do dia 28 de dezembro até o dia 01 de janeiro 10 acidentes foram registrados pelo SSAT,12 a menos que o ano passado, uma redução de 54, 54% no numero de registros este ano, tendo ainda 17 vítimas lesionadas e 02 ( dois) acidentes resultando em óbito. O primeiro vitimou um guarda municipal de Itabaiana, na noite do sábado dia 29.12 nas imediações do conjunto São Conrado e o outro óbito ocorreu no dia primeiro de janeiro, na ponte do marcos freire 2, onde o condutor perdeu a direção do seu veiculo e colidiu frontalmente com outro veiculo na contra mão e perdeu a sua vida no local. Ainda sobre acidentes, lembramos que a CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

No ano passado, de 28 a 01 de janeiro foram registrados pela CPTRAN, 22 acidentes com 15 pessoas lesionadas e duas vitimas fatais.

A operação LEI SECA flagrou 04 pessoas embriagadas nos corredores da capital. Todas foram presas e conduzidas a delegacia para o devido procedimento legal.

Neste período, JULIO CESAR SANTOS, 34 anos e EDIBERTO SANTOS, 39 anos foram presos com 300 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína, possivelmente para vender no período do réveillon.

“Infelizmente ainda flagramos várias pessoas com comportamento inadequado no trânsito ocasionando acidentes e até congestionamentos, mas a redução foi significativa no número de acidentes”, afirma o Cap. Silveira, COMANDANTE DA CPTRAN.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP. DA SSP. ATT CAP. SILVEIRA – CMT DA CPTRAN