LAÉRCIO: PRECISAMOS MUDAR A FORMA DE FAZER GESTÃO PÚBLICA

02/01/19 - 05:59:48

O deputado federal Laércio Oliveira participou nessa terça-feira, 1, da solenidade de posse do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, na Assembleia Legislativa com a presença de autoridades políticas e representantes dos poderes judiciários. Além da Revista da Tropa e do ato religioso no conjunto Bugio.

Belivaldo tem uma vasta experiência em varias áreas. Foi deputado estadual por quatro mandatos, foi secretário de Estado de Educação, da Casa Civil e vice-governador por dois mandatos e governador nos últimos nove meses. Agora vai exercer o cargo de governador por quatro anos, conforme a vontade da população sergipana com os resultados apresentados nas urnas na última eleição.

Durante discurso emocionado, Belivaldo reforçou a importância de enfrentar a crise econômica enfrentada pelo País e pelo estado nos últimos anos, citou as dificuldades financeiras da administração estadual, falou do objetivo de trabalhar para manter a Fafen em funcionamento, além de citar a transparência da gestão e o compromisso com as contas públicas.

“Esse é um momento em que a gente reúne nossas forças e fé para focar em dias melhores para o nosso povo. A gente externa, por meio de nossos discursos, tudo aquilo que ouvimos da população nas ruas durante a campanha eleitoral. Juntamos tudo isso e chamamos de esperança e é essa esperança que vai mover o meu coração para que tenhamos um governo bom, leal a sua população. O governador Belivaldo, que já é o estilo dele conhecido por todos nós, tem essa capacidade de aglutinar em seu em torno pessoas que queiram praticar o bem fazendo do mandato de cada um o exercício para ajudar o estado. Nós temos que reconhecer as dificuldades do estado e temos que emprestar o apoio, cada um contribuindo de sua forma com paciência, renunciando alguma coisa para pensar na coletividade”, enfatizou o deputado Laércio durante entrevista para a imprensa.

Em meio aos desafios que o Estado vem enfrentando nos últimos anos, o governador Belivaldo Chagas falou sobre cortes de gastos, captação de recursos e previsão do déficit orçamentário e da previdência. Diante do cenário de queda de arrecadação e de repasses, Belivaldo afirmou que 2019 será de dificuldades.

“Tenho certeza absoluta que a disposição do governador é fazer com que todas as pessoas sejam respeitadas, honrar todos os compromissos e tudo que ouviu nas ruas, e é claro que teremos momentos difíceis, mas precisamos mudar a forma de fazer gestão pública e o governador Belivaldo Chagas vem tentando fazer isso desde que assumiu o governo definitivamente no ano passado. Mas isso é um processo lento e requer muita paciência de todo mundo, basta que você perceba que o governo tem procurado mudar com políticas públicas diferentes para conseguir recursos suficientes para atender toda demanda da população”, explicou Laércio.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria