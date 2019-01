MESA DIRETORA DA CMA PARA O BIÊNIO 2019/2020 É EMPOSSADA

02/01/19 - 13:54:10

Por Abrahão Crispim e Eduardo Costa

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) realizou, na manhã desta quarta-feira, 2, a solenidade de posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2019/2020. O Plenário esteve lotado com os vereadores da Casa, além de diversos secretários municipais e estaduais, políticos e personalidades da sociedade aracajuana.

O presidente Nitinho (PSD) foi reeleito para mais um mandato como presidente da CMA. A nova Mesa Diretora ainda é composta pelo vice-presidente Thiaguinho Batalha (PMB), o 1° secretário Dr Gonzaga (MDB), o 2° secretário Isac (PCdoB) e o 3° secretário Seu Marcos (PHS).

A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente Nitinho. Como prevê o Regimento Interno (RI) e a Lei Orgânica do Município (LOM), ele cumpriu os ritos legais e convocou os membros a ocuparem seus devidos lugares na mesa e assinarem os respectivos termos de posse.

Nitinho ocupou a Tribuna para agradecer a todos os presentes, em especial aos vereadores que o reconduziram a mais dois anos no cargo, e destacou a importância dos mesmos. “Temos uma Câmara atuante e que oferece vários projetos a toda população. Isso é um trabalho importante e vamos continuar sempre de portas abertas. Acredito que deveremos dar continuidade nesses serviços, mantendo sempre a união com os nobres vereadores, até porque o presidente sozinho não consegue alcançar os objetivos”, explicou.

Em seguida, Nitinho falou da criação da Escola do Legislativo. O parlamentar afirmou que a Escola, fundada durante o seu primeiro mandato em 2017, é um grande marco para a Casa. “Colocamos em prática uma coisa que foi criada lá atrás, no tempo que o presidente desta Casa era Sérgio Góes, e que outros ex-presidentes não conseguiram implantar devido às dificuldades do Poder Legislativo. Agora transformamos em realidade um sonho de servidores e da sociedade”, declarou.

O presidente da CMA pontuou ainda a redução de cargos comissionados na casa. Segundo ele, esta quantidade caiu muito desde que começou o seu mandato. “No final de 2017, a Câmara chegou a ter 1.162 funcionários nomeados para cargos de comissão. Atualmente, há cerca de 560 servidores comissionados”, afirmou.

Concurso público da CMA e trabalho com prefeito

Nitinho também destacou o esforço da gestão para realizar o concurso público da casa, o que não acontece desde 1984. Ele lembrou que, após a aprovação do Novo Organograma, os detalhes para aplicação do concurso serão discutidos. “No Organograma, além da análise dos cargos de provimento efetivo necessários, também são verificados o plano salarial dos funcionários e dos aposentados. É uma questão que precisa ser bem discutida, tanto com os técnicos da Câmara, quanto os da Prefeitura de Aracaju. Precisamos de cuidado, por isso demora um pouco”, disse o parlamentar.

Por fim, o presidente destacou o bom relacionamento que tem com o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, e que confia no seu trabalho em prol de Aracaju. “Continuaremos com o bom diálogo com o Executivo Municipal, pois o prefeito está fazendo uma boa gestão e acreditamos que continuará assim. Faço parte do grupo que o elegeu e confiamos no seu trabalho”, encerrou.

Na Mesa, além dos parlamentares da nova gestão, estiveram presentes o Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil de Sergipe, José Carlos Felizola, e o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, representando a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA).

Na sessão também foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento da mãe do parlamentar Seu Marcos e foi feita a leitura da carta de renúncia de Eliane Aquino (ela deixa o cargo de vice-prefeita de Edvaldo Nogueira para assumir o posto de vice-governadora de Belivaldo Chagas).

Foto Gilton Rosas