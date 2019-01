NOVA GESTÃO DA OAB/SE FOI EMPOSSADA NESTA TERÇA-FEIRA

02/01/19 - 16:28:29

Nova gestão da OAB/SE é empossada sob compromisso de avançar na luta em defesa da classe

Aconteceu nesta terça-feira, 01, a solenidade de posse que marcou a alvorada da nova gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe. Com o propósito de avançar na luta diária em defesa da advocacia, os dirigentes eleitos e eleitas para o triênio 2019/2021 foram empossados em cerimônia administrativa e oficial realizada no plenário da OAB/SE.

Em seu discurso, o presidente eleito, Inácio Krauss, enfatizou que zelar pelo respeito à dignidade da profissão será missão prioritária. “Salvaguardar as prerrogativas da advocacia, combatendo o aviltamento de honorários e assegurando que nenhum advogado ou advogada seja silenciado no exercício da sua missão constitucional será uma ação diária na gestão”.

De acordo com Krauss, a Ordem será respeitosa para com todos os poderes constituídos, mas manterá a altivez e a postura combativa que lhe são características. “Nada nos impedirá de defender um colega advogado ou advogada afrontado em suas prerrogativas constitucionais. Este é um compromisso que selei com a classe na campanha e que cumprirei sem hesitação”.

Após a posse, o ex-presidente da OAB/SE, Henri Clay Andrade, destacou a felicidade de receber os profissionais que integram a nova composição da seccional, eleita com propostas fundamentadas na valorização da classe e no respeito aos mais altos interesses da sociedade.

“Minha profunda gratidão aos valorosos advogados e advogadas que contribuíram diuturnamente para o êxito da ações desenvolvidas por essa instituição de 2016 a 2018. Entrego a presidência da OAB/SE com certeza de que Inácio Krauss, e os demais membros desta nova diretoria, estão preparados para continuar tocando este projeto legitimado pela advocacia”.

Foram empossados na ocasião os membros da diretoria da OAB/SE, da diretoria e suplência da Caixa de Assistência dos Advogados e dos Conselhos Seccional e Federal da OAB, que levantarão as bandeiras da instituição nos próximos três anos.

Posse Solene

No dia 21 de janeiro, a OAB/SE promove a solenidade de posse solene dos novos representantes da seccional. O evento acontecerá no Teatro Atheneu, às 19h, e contará com a participação de toda advocacia sergipana, de autoridades e da sociedade civil.

Fonte e foto assessoria