Paulo Júnior toma posse como novo presidente da Câmara de Vereadores de São Cristóvão

02/01/19 - 15:32:32

A Câmara Municipal de São Cristóvão realizou, na manhã desta quarta-feira (2), a transmissão de cargo da nova Mesa Diretora para o biênio 2019/2020. O vereador Paulo Júnior (PSL) assumiu o cargo de presidente em substituição a Vanderlan Correia (PMDB).

A composição da Mesa Diretora empossada para o biênio 2019/2020 ficou da seguinte forma: Paulo Júnior (PSL) – presidente, Edson Pereira(SD) – vice-presidente, Djalma Santana(PRP), – 1° secretário e Diego Prado (PSDB) – 2° secretário.

Após a transmissão do cargo, Paulo Júnior falou sobre as novas metas para este biênio e elogiou o trabalho de seu antecessor, Vandelan Correia. “O vereador Vanderlan conseguiu para o município de São Cristóvão um progresso significativo para a administração pública. Saímos da nota zero, na última avaliação, para 8,5 na avaliação mais recente do Tribunal de Contas do Estado. Continuaremos desenvolvendo o mesmo trabalho no Poder Legislativo a fim de garantir uma total transparência dos atos da gestão deste segundo biênio e pretendemos manter uma relação harmoniosa com o Poder Executivo. Trabalharemos também para a realização de um concurso público, implementar o plano de cargos e salários para os servidores efetivos e instituir o setor de comunicação da Câmara de Vereadores, para divulgar os trabalhos e as ações dos vereadores no decorrer do mandato”, disse Paulo Júnior.

Dos 15 vereadores da Casa, 10 prestigiaram a posse da nova mesa diretora. São eles: Paulo Júnior, Djalma Santana, Lilo Abençoado, Irmão Gibson, Vanderlan Correia, Vanderlan Nego, Rafael Araújo, Tony da Academia, Diego Prado e Edson Pereira.

Natural de São Cristóvão, Paulo Júnior, tem 31 anos, é bacharel em Direito e servidor público estadual e está no seu segundo mandato como vereador.

A Mesa Diretora é o órgão que administra a Câmara e conduz o processo legislativo, com eleições a cada dois anos.

Por ascom/Paulo Júnior