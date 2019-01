Prefeita Cândida Leite prestigia posse da nova Mesa Diretora da Câmara de Riachuelo

02/01/19 - 09:54:41

A prefeita Cândida Leite esteve presente na tarde desta terça-feira, 1º de janeiro, (2) na solenidade de posse da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Riachuelo. O novo presidente é o vereador Rosemberg Hipólito, eleito democraticamente pelos seus pares. A vice-presidência será ocupada pelo vereador Ronaldo Raimundo; tendo como primeiro secretário, o vereador Gilton Correia e o Segundo Secretário, Helder Oliveira.

Em sua fala, a prefeita Cândida Leite enalteceu a posse do novo presidente do Legislativo e o orgulho que a função representa, não só ao vereador, mas para todos os familiares. “Conheço e confio na pessoa e no político Berg Hipólito, e sei do seu comprometimento e amor com o nosso município, e da sua responsabilidade no funcionamento eficiente do Legislativo, dando condições aos demais vereadores para o exercício dos mandatos”, afirma a prefeita.

Ainda, em discurso Cândida Leite, aproveitou a oportunidade para desejar boas vindas e um excelente trabalho aos parlamentares empossados. “Fiz questão de participar deste momento para desejar ao novo presidente, bem como aos componentes da Mesa Diretora, sucesso nesse novo desafio. Tenho absoluta certeza que serão dois anos de continuidade de uma relação respeitosa e harmônica, na qual estarão em primeiro lugar os interesses dos riachuelenses”, comenta.

Por: Alice Fernandes

Foto assessoria