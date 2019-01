Prefeito Iokanaan convida Alberto Amorim para compor equipe

02/01/19 - 07:40:31

O ano de 2019 na administração do Prefeito Iokanaan Santana começa com a participação do Professor História, Alberto Amorim.

Alberto Amorim será uma espécie de assessor especial do Prefeito agindo diretamente em questões de grande importância na administração onde for preciso. Ele estará presente, inclusive, representando o Prefeito em eventos e outras situações.

Formado em História, membro fundador CCP e da Academia Propriaense de Letras, ex-presidente do CDL e com experiência profissional, a vinda de Amorim é importante por agregar ainda o valor de uma amizade com o Prefeito desde criança. É de extrema confiança do Prefeito.

O convite do Prefeito Iokanaan para com Amorim é uma espécie de reforço na equipe administrativa e que em 2019 pretende fazer, nos próximos dois anos, implementações, mudanças e projetos.

Por Adeval Marques

Site Propriá News