Representantes políticos, autoridades e população prestigiam posse do governador

02/01/19 - 06:22:58

Presentes à solenidade de posse do Governo de Sergipe, representantes políticos, institucionais e dos poderes Legislativo e Judiciário, destacaram a trajetória, os desafios e a expectativa para o segundo mandato do governador Belivaldo Chagas

A posse do governador Belivaldo Chagas nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2019, reuniu autoridades políticas, diversos representantes institucionais e também dos poderes Legislativo e Judiciário, além da presença de sergipanos que prestigiaram a solenidade, realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Estiveram presentes, compondo a Mesa Diretora da Posse, o desembargador Rui Pinheiro, representando do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE); o desembargador federal Carlos Ribeiro Júnior, representando o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5); o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Josenito Vitale; o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Ulices Andrade; o procurador-geral do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE/SE), Eduardo Barreto D’Ávila; o Defensor Geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe (DPE/SE), José Leó de Carvalho Neto, e o deputado federal Fábio Reis.

O Defensor Geral da DPE/SE falou sobre a expectativa pelo governo de Belivaldo Chagas, que é defensor público aposentado. “A posse do governador é mais uma esperança para o estado de Sergipe. Um governador competente, que já chegou realmente resolvendo problemas importantes do estado de Sergipe, e a Defensoria Pública não poderia deixar de estar presente, até porque é um defensor público aposentado e toda a defensoria pública se alegra com isso”, destaca.

Expectativas

O presidente da Câmara, Josenito Vitale, destacou as mudanças já percebidas durante os últimos meses do primeiro mandato do governador, e reforça a expectativa para o que se inicia a partir deste ano de 2019, até o ano de 2022.

“Belivaldo fez neste tempo um grande governo. Acredito que vai atender aos anseios da sociedade, como fez agora, enxugando a máquina, que é o que a sociedade espera. Um governo voltado para o coletivo, para a população do estado de Sergipe. Eu tenho certeza que ele, com sua dinâmica, aquele jeito espontâneo de ser, pensa dessa forma: fazer um governo voltado para a coletividade para que as pessoas possam ter dias melhores, que é o que nós desejamos e, tenho certeza, que é o que pensa e deseja a população”, complementou.

Reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Ângelo Antoniolli reforçou a importância do processo democrático e citou o diálogo como um dos mais importantes instrumentos da gestão pública. “A escolha de um representante por um povo é fundamental para que se dê sequência a construção de uma sociedade melhor. Todos nós que fazemos a gestão pública temos a clareza da importância de gestores que estejam ligados ao diálogo, ao entendimento. É importante que a UFS se disponha a estar ao lado do governador para caminhar na direção de uma melhor gestão para Sergipe”, disse Antoniolli.

O ex-governador Jackson Barreto, que também esteve presente à solenidade de posse, falou sobre a trajetória política de Belivaldo na gestão pública, bem como o protagonismo do governador frente aos projetos realizados como secretário, como vice-governador e como governador.

“O caminho para você manter um projeto que tem dado certo tem muito a ver com a atitude que a gente toma pensando sempre no que é melhor pro nosso estado, para o nosso povo. Eu fico muito feliz de ter contribuído com esse projeto para que, hoje, estivéssemos aqui assistindo a posse de Belivaldo, sabendo da sua competência, da sua seriedade, da sua honradez e do seu compromisso popular. Peço a Deus que abençoe a ele e a Eliane Aquino, sua vice”, afirmou.

Prefeitos

Diversos prefeitos dos demais municípios sergipanos também compareceram à cerimônia de posse, como o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o prefeito de Simão Dias, Marival Santana; de Nossa Senhora da Glória, Chico do Correio; de Frei Paulo, Anderson Menezes; de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo; de Tobias Barreto, Diógenes Almeida; de Canhoba, Manoel Arroz; e de São Cristóvão, Marcos Santana.

Marcos ressaltou falou sobre os próximos desafios do governador e falou sobre a expectativa dos municípios sergipanos para os investimentos deste mandato que se inicia.

“Sergipe está precisando de uma alavancagem na geração de emprego e renda, então, tem aí um desafio novo para o governador. Nós estamos com essa expectativa, de que o governador venha implementar ações que possam ajudar o estado e os municípios sergipanos. A população de São Cristóvão tem essa expectativa positiva, de que ele seja um governo como de fato ele é, dinâmico e que possa mudar o cenário econômico de Sergipe. Como consequência disso, mudará também a situação social, gerando emprego e renda para as pessoas”, ressaltou o prefeito de São Cristóvão.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, participou da solenidade, falou sobre os desafios da nova gestão e ressaltou a parceria entre Estado e município neste processo.

“A posse do governador Belivaldo por mais quatro anos é muito importante. Belivaldo vai enfrentar muitas dificuldades em virtude das questões econômicas do Estado e do próprio País, mas sou muito otimista que Belivaldo vai governar bem e para todos. Ele vai fazer Sergipe retomar o caminho do progresso, do desenvolvimento, da repartição de renda e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Com certeza, vamos trabalhar cada vez mais integrados, para que possamos somar esforços, na saúde, na segurança pública, na mobilidade urbana”, salientou.

População

A população sergipana também participou da posse do governador, prestigiando o início da nova gestão de Belivaldo e falando sobre a expectativa para as ações do governo. A professora Ana Lúcia Lima Muricy, por exemplo, destacou a questão da Educação.

“Nós estamos muito felizes porque é a consolidação de um trabalho. Trabalho realizado como vice-governador e secretário de Estado da Educação. Ele sabe que a educação é prioridade e nós por sermos da Educação estamos muito felizes”, falou.

A presidente da Associação dos Amigos da Oncologia em Sergipe (AMO), Conceição Balbino, também esteve presente e desejou sucesso ao governador. “Nossa expectativa é de dias melhores para o estado de Sergipe, principalmente na área da saúde. Ele convidou a sociedade civil e nós nos fazemos aqui presentes para contribuir e acreditar que dias melhores possam vir para todos nós”, acrescentou.

Foto Marco Vieira