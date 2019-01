Cabo Amintas cobra explicações do Governo sobre o não pagamento do ticket alimentação da PM

03/01/19 - 07:50:54

Na edição desta quarta-feira, 2, do Banquinho do Bareta, da TV Atalaia, o vereador e comentarista sobre Segurança Pública Cabo Amintas (PTB) destacou a falta do depósito do ticket alimentação dos policiais militares.

“O policiais estão com um problema sério que o Governo tem que resolver. O ticket alimentação não saiu! Não deram nenhuma explicação até agora, mas o que sabemos é que os policiais estão sem ticket refeição, não foi liberado”, afirmou.

Bareta, em concordância, questionou “já viu alguém com fome trabalhar?”. O vereador aracajuano ainda prosseguiu demonstrando sua revolta diante da situação. “Saco vazio não para em pé! Tem que pelo menos explicar o que está acontecendo! O governador já assumiu e agora é hora de trabalhar”, disse, em razão do primeiro dia útil depois da posse do governador Belivaldo Chagas.

Amintas ainda mandou um recado para o gestor, pedindo mais atenção à classe. “Governador, está na hora de resolver essa questão do ticket alimentação! Não se pode deixar um policial passando aperto, passando fome. Sim, passando fome, se eles estão na rua, trabalhando, vão fazer o que? Pedir?”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar