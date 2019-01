Dr. VALBERTO SE REÚNE COM DIRIGENTES DO HUSE APÓS FECHAMENTO DE UPAs EM ARACAJU

03/01/19 - 10:19:10

A paralisação dos médicos da rede municipal da capital já começou a afetar os hospitais da grande Aracaju.

Os hospitais dos municípios de Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros tiveram uma aumento nos atendimentos de pelo menos 50%, já que em Aracaju não há atendimento, a não ser no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) que já encontra superlotado.

Por conta dessa situação e preocupado com o que poderá ocorrer caso os médicos do município não retornem ao trabalho, o secretário de Estado da Saúde (SES), Dr Valberto de Oliveira, se reuniu na manhã desta quinta-feira (03) com os dirigentes do Hospital de Urgência de Sergipe, superintendentes dos hospitais regionais e gestores da SES, para discutir medidas que possam minimizar os transtornos causados na Rede Estadual, principalmente no HUSE, após o fechamento dos plantões nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Aracaju.