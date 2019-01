Estelionatários aplicam golpes de R$ 100 mil em Aracaju

03/01/19 - 09:08:50

Policiais civis da 1a Delegacia Metropolitana prenderam em flagrante na tarde da quarta-feira, dia 02, Lucas Antônio Rocha, 26 anos, e Sandoval Gomes de Santana, 35. Eles são acusados de dar um golpe de mais de R$ 100 mil em comerciantes em Aracaju e de vitimar pelo menos 20 pessoas.

Os estelionatários tinham acesso ao papel moeda de carteiras de identidade no Estado da Bahia e, com acesso a informações pessoais na internet, falsificava RGs, comprovantes de residência e contracheques. A partir daí ia ao comércio, adquiriam créditos e faziam compras.

Segundo o delegado Everton Santos, na residência deles foram apreendidos vários objetos adquiridos pela dupla com o crédito no mercado. Eles foram presos em um supermercado no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju.

Um dos presos, Lucas Antônio, fazia ostentação clara nas redes sociais, com dinheiro e objetos caros comprados. A casa deles também foi toda mobiliada com produtos comprados de forma ilícita. Outros procedimentos foram instaurados também pelo Departamento de Defraudações, que acompanha o caso.

Fonte: Ascom SSP/SE