LOJISTAS ENALTECEM O PAPEL DA POLÍCIA MILITAR NO FIM DE ANO

03/01/19 - 06:16:31

Mais uma vez os representantes das entidades lojista de Aracaju e Sergipe – CDL e FCDL – enalteceram o importante papel desempenhado pela Polícia Militar na cobertura de todo Centro comercial da cidade, Siqueira Campos e 13 de julho durante todo o período de final de ano, pico maior de vendas do comércio.

Brenno Barreto e Edivaldo Cunha destacaram a ação da PM através do projeto “Comércio Seguro”, com o deslocamento de policiais e reforço do efetivo por meio de várias formas, viaturas e policiamento ostensivo, o que fez diminuir sensivelmente o número de ocorrências, roubos e assaltos na principal área comercial da cidade. “Agradecemos o esforço de todos da PM, do comandante geral ao soldado e também ao governador Belivaldo Chagas”, disse Brenno.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) vem atuando em conjunto com a Polícia Militar e montou uma base para que os clientes façam o cadastro no sistema lançado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE) visando alertar furtos, roubos e perda de celulares.