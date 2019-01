Portal do Contribuinte é forma prática para retirar o Carnê do IPTU 2019

03/01/19 - 07:18:34

Cerca de duas mil pessoas já acessaram o carnê do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) através do Portal do Contribuinte, dados contabilizados desde as primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2019. Pelo endereço eletrônico financas.aracaju.se.gov.br/contribuinte/ o contribuinte visualiza o documento e realiza o pagamento do tributo de maneira mais prática e rápida, sem precisar sair de casa.

“O documento digital está disponível na página da Secretaria da Fazenda, no ícone IPTU. De posse do número de inscrição, o contribuinte retira o carnê de maneira muito simples, sem dificuldade alguma, num processo que visa otimizar o atendimento prestado ao aracajuano”, ressalta o secretário Jeferson Passos, lembrando que tanto a opção para pagamento em cota única quanto o parcelamento do tributo já estará disponível no boleto.

“Até o dia 15 de janeiro, estamos recebendo os pagamentos em cota única, com desconto de 7,5% para o contribuinte que não possuir débitos com o município e 2,5% para os que estão inadimplentes”, detalha. Para quem optar pelo parcelamento do tributo, o secretário da Fazenda informa que o vencimento será em 5 de fevereiro, com possibilidade de pagamento em até dez vezes, a depender do valor total.

Além do Portal do Contribuinte, a entrega dos carnês também será realizada via Correios, a partir desta quinta-feira, 3. O IPTU é o segundo imposto mais importante para o município, e a expectativa da Secretaria da Fazenda é que se arrecada cerca de R$ 170 milhões com o pagamento dele em 2019, recurso que é revertido em investimentos na capital. No total, 170 mil imóveis estão cadastrados para recebimento do carnê.