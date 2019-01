Samu recebeu 4.018 ligações no fim de semana da virada do ano

03/01/19 - 06:58:24

O recesso de Ano Novo foi movimentado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sergipano, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). De acordo com as estatísticas de atendimentos pré-hospitalares registradas na Central de Regulação de Urgências (CRU), o número de ligações neste fim de ano quase dobrou em relação a 2017. Foram 4.018 ligações recebidas de 29 de dezembro de 2018 a 1º de janeiro de 2019, enquanto que em 2017, no mesmo período, o total de ligações foi de 2.755. Já os trotes totalizaram 317 contatos, 27 a mais que em 2017.

Os atendimentos por envio de ambulâncias totalizaram 572 solicitações, sendo que 455 geraram assistências realizadas por equipes de suporte básico (USB), compostas por técnico de enfermagem e condutor de veículo de urgência, e 117 por equipes de suporte avançado (USA), que conta com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor. Em 2017, foram 554 atendimentos, 140 realizados pelas USA e 414 pelas USB.

De acordo com a Central de Regulação de Urgências (CRU) foram computados, ainda, casos de agressão física que representaram sete ocorrências e de atropelamento, quatro. Queda somou 64 casos e, desses, 37 foram de moto. Os ferimentos por arma branca e por arma de fogo resultaram em 16 atendimentos neste fim de ano. As colisões entre carros e motos, chegaram a 16 atendimentos, e entre motos, três.

Fonte e foto assessoria