Três homens morrem ao tentar fazer limpeza em tanque de óleo diesel

03/01/19 - 05:40:00

Três homens morreram na tarde desta quarta-feira (2), após entrarem em um tanque de óleo diesel em um posto da BR-101, no Povoado Cruz das Donzelas, em Malhada dos Bois.

As informações são de que os três trabalhadores entraram no tanque de óleo diesel para fazer limpeza e começaram a passar mal por falta de ar. Um deles não resistiu e morreu no local. Os outros dois foram socorridos por uma equipe do Samu e encaminhados em estado grave ao Hospital de Propriá, mas também morreram.

As informações são de que as vitimas foram identificadas como sendo Douglas dos Santos, José Márcio Vieira dos Santos e o homem conhecido como Léo.

Um inquérito será instaurado para investigar o fato e apurar possíveis responsabilidades, já que segundo policiais civis, os trabalhadores estavam sem equipamento de segurança.

Foto redes sociais

Informações Sandoval Noticias