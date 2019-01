ANDRÉ PARTICIPA DE INAUGURAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

04/01/19 - 05:00:08

O mandato produtivo não pode parar! Nesta sexta-feira (04), o deputado federal André Moura (PSC-SE) estará em Umbaúba, cidade da região sul de Sergipe, para entregar, junto com o prefeito Humberto Maravilha e a vice-prefeita Guadalupe Oliveira, a praça Gil Soares, a última das quatro praças indicadas por André através de emenda parlamentar no valor de R$ 388.775,57 oriundo do Ministério do Turismo.

Por ficar em frente da Igreja Matriz, a reforma da praça Gil Soares era um pedido antigo da população. Às praças Santos, Anfilófio Fernandes Viana [conhecida como praça do Cuscuz] foram entregues depois de reformadas em maio de 2018, e a praça de eventos do município, por ser construção mais recente, passou apenas por revitalização.

Agora, os 20 mil habitantes do município podem usufruir destes espaços de convivência e lazer. No total, foram destinados mais de R$ 8 milhões em recursos para Umbaúba, investidos nas áreas de saúde, agricultura e infraestrutura urbana.

Por Marcelo Gomes