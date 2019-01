Dr. GILSON RECEBEU CONVITE DE BELIVALDO PARA SE FILIAR AO PSD

O prefeito de Estância, Gilson Andrade, sem partido, confirmou na manhã desta sexta-feira (04) que recebeu convite do governador Belivaldo Chagas para se filiar ao PSD. Gilson Andrade que apoiou a candidatura de Belivaldo no segundo turno, disse que viu com naturalidade o convite para filiar-se ao PSD, porém não confirmou se aceita ou não.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Narcizo Machado, no jornal da Fan, o prefeito disse que já teve uma conversa com seus aliados, senador Eduardo Amorim (PSDB) e André Moura (PSC), ambos derrotados no último pleito, e que já comunicou a eles sobre os convites que recebeu.

Dr. Gilson Andrade explicou ainda que essa decisão será tomada a partir de julho e que viu o convite de forma natural, ou seja, não confirma nem nega se aceitará se filiar ao PSD. “Acredito que somente no segundo semestre deste ano eu defina para qual partido irei. Recebi o convite do PSD, o que considero natural, já que eu apoiei Belivaldo Chagas no segundo turno das eleições”, explicou o prefeito.

Sobre a possibilidade de disputar a reeleição, Gilson Andrade preferiu não confirmar, afirmando apenas que está focado em sua administração e que “essa questão de reeleição é algo para ser discutido futuramente”. afirmou.