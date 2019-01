Governo de Sergipe realiza o XLIV Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras

04/01/19 - 13:52:29

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação do Esporte e da Cultura (Seduc), por intermédio da Fundação Aperipê, realiza XLIV Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras, no período de 10 a 12 de janeiro. Nesta 44ª edição o tema é “Cultura Popular: Resistência é a Nossa Força”.

O Simpósio contará com a participação de palestrantes renomados para debater sobre as manifestações culturais e as diversas formas e representações. O evento reunirá pesquisadores, gestores e intelectuais de vários estados do País.

Palestrantes

O criador e diretor artístico de programas que contemplam a cultura paulistana tradicional, Toninho Macedo, é um dos palestrantes que fará parte da mesa. A atividade contará também com a participação de Eliene Benicio, professora titular do Departamento de Técnicas do Espetáculo da Escola de Teatro, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a estudiosa realiza pesquisas sobre as Matrizes Estéticas na Cena Contemporânea e de Gutenberg Costa, escritor, pesquisador e folclorista.

Debates

Neste ano, com o tema é a “Cultura Popular: a resistência é a nossa força”. Os debates serão em torno da memória, da salvaguarda e das políticas públicas de proteção das manifestações populares.

Tema escolhido para a próxima edição

Durante o Simpósio, no último dia, acontece a escolha do tema da próxima edição. Trata-se de um momento muito importante do encontro que proporciona um amplo debate com todos os participantes. Em seguida, há uma votação e o que obtiver o maior número de votos é o escolhido.

Exposições

O evento contará também com as exposições “Nos trilhos do patrimônio cultural: trabalhando a cultura popular em sala de aula”, coordenado pela professora da Rede Estadual de Ensino, Janaina Couvo e “A História da Umbanda: uma religião genuinamente brasileira”, do Centro de Umbanda Caboclo Tupy.

Realização

O Simpósio é realizado com os recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico (Funcart), aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura, e conta com o apoio da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Prefeitura Municipal de Laranjeiras, Instituto Banese, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Sergipe (Iphan-SE), Fundação Nacional de Artes (Funarte), Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) e Serviços Gráficos de Sergipe (Segrase).

