HOMICÍDIOS DIMINUEM EM 42 CIDADES DO ESTADO DE SERGIPE

04/01/19 - 14:19:57

Maiores reduções aconteceram nas cidades da Grande Aracaju

O levantamento feito pelo Centro de Análise Criminal da Secretaria da Segurança Pública (SSP) revela que em 2018, dos 75 municípios sergipanos, 42 tiveram uma importante redução dos homicídios dolosos no estado, no comparativo com 2017. Três cidades tiveram os números estabilizados e outras 28 tiveram pequenas elevações nesse tipo de ocorrência.

Na Região Metropolitana, as cidades de Aracaju (-47), Nossa Senhora do Socorro (-44), Barra dos Coqueiros (-20) e São Cristóvão (-12) apresentaram reduções significativas em 2018. Já na Região Agreste, os municípios de Ribeirópolis (-21), Itabaiana (20), Frei Paulo (-5) e Campo do Brito (-4), por exemplo, também registraram queda nos índices de homicídios.

A Secretaria da Segurança Pública atribui o resultado ao trabalho integrado desenvolvido pelas polícias, ao reforço dado pela Força Nacional de Segurança Pública, aos investimentos em novos agentes da Polícia Civil e à abertura de Delegacias Plantonistas na capital e interior do estado.

Ainda de acordo com o levantamento, 29 cidades apresentaram elevação nos casos de homicídios dolosos, com destaque para Nossa Senhora das Dores (07), Maruim (06) e Laranjeiras (06). No entanto, nenhuma cidade da Grande Aracaju apresentou elevação ou estabilização dos índices, mas apenas reduções consistentes.

Fonte e foto SSP