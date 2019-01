JUSTIÇA MANTÉM IVONI NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE ITABAIANA

04/01/19 - 05:28:44

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe não acatou ação do vereador Arivaldo Rezende ( Vardo da Lotérica) e manteve a presidência nas mãos da vereadora Ivoni. Dessa forma, o juiz plantonista entendeu legítima a posse da vereadora eleita presidente da Mesa Diretora.

A Presidenta Ivoni mantém suas ações à frente da Câmara de Vereadores e estuda junto à sua assessoria, as medidas cíveis e criminais a serem adotadas com os últimos atos dos vereadores Zé Teles e Vardo da Lotérica.

Por fim, a vereadora reafirma seu compromisso com as instituições democráticas e, especialmente, com a população de Itabaiana