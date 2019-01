LAGARTO FARÁ REUNIÃO COM QUEM RECEBE BOLSA FAMÍLIA

04/01/19 - 21:27:46

A equipe do Bolsa Família Municipal de Lagarto, vinculada à secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho, realiza na sexta-feira (11), no Auditório da Secretaria de Educação, à partir das 8 horas, a primeira reunião mensal, em 2019, dos beneficiários do Bolsa Família Municipal, programa lagartense de transferência de renda para a população mais carente.

O prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), já expôs que a sua “ideia é sempre fazer com que as pessoas que precisam da Prefeitura possam ter contato com nossa equipe, possam dialogar e mostrar as suas necessidades”.

Na oportunidade, justamente esses beneficiários poderão entrar em contato com a equipe responsável pelo programa para trocar experiências e informações, visando aprimorar ainda mais o programa, que é um dos maiores sucessos da atual administração.

Mas além da reunião em si, que é obrigatória, uma vez que o não comparecimento implica na suspensão do pagamento do benefício, atividades serão realizadas para os participantes. “Teremos palestra sobre o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, além de apresentação teatral com crianças da rede municipal de ensino”, frisa a coordenadora do Bolsa Família Municipal, Kenya Azevedo.