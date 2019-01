Odontologia Digital já é realidade para diagnóstico e tratamento

04/01/19 - 11:19:30

Especialista explica que a tecnologia vem revolucionando e favorecendo a Odontologia

Tecnologia favorece diagnósticos e tratamentos dentários

Por: Suzy Guimarães

As mudanças e avanços da tecnologia influenciam em todas as áreas e na Odontologia não é diferente. Nesse sentido, o professor Murilo Oliveira, coordenador do curso de Odontologia da UNINASSAU Aracaju, explica como as mudanças na área vêm favorecendo os diagnósticos e tratamentos dentários, das situações mais simples até as complexas cirurgias. Ele ressalta que com a odontologia digital é possível obter a cura de forma rápida e efetiva mesmo nos casos mais complicados.

“É preciso entender que o futuro da odontologia já está presente. A evolução tecnológica na área da medicina ocorre em rapidamente e a cada dia surgem novas soluções tecnológicas que facilitam a vida dos dentistas e dos pacientes”, informa Murilo. Ele explica que as novas tendências chegam para ficar e podem ser utilizadas no diagnóstico e no tratamento do paciente. O professor citou a radiologia digital, que vem oferecer precisão nos resultados.

Murilo exemplificou ainda, a fotografia digital e os exames intra-orais que se tornam mais precisos com as capturas digitais. “Contamos com Soft de protótipos em modelo 3D da boca do paciente que facilita a visualização de forma ampla e a confecção de peças protéticas por meio de um sistema de fresagem digital”, observou o professor da UNINASSAU.

Murilo ressaltou que é importante as novas gerações de profissionais saberem lidar com as novas tecnologias. “É um compromisso meu, como professor, e da UNINASSAU instruir e capacitar nossos alunos para que possam lidar com as novas tecnologias com naturalidade e fazerem delas o grande instrumento para realizar um tratamento resolutivo nos pacientes”. Atentou o dentista.