POLÍCIA CIVIL PRENDE COMERCIANTE ACUSADO DE ESTUPRO EM CARIRA

04/01/19 - 06:07:57

O homem tinha mandado de prisão em aberto desde 2013

Policiais Civis da Delegacia de Campo do Brito prenderam na tarde dessa quarta-feira, 2, na cidade de Carira, Jorge Luiz da Silva, pelo do crime de estupro.

A equipe coordenada pela delegada Lauana Guedes Carvalho conseguiu realizar a captura do foragido no município carirense, onde o mesmo residia e é proprietário de um pequeno comércio no local.

O crime ocorreu em Campo do Brito e o mandado de prisão estava aberto desde o ano de 2013. No momento, Jorge está sob custódia da polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Fonte e foto SSP