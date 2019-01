Prefeito Iokanaan define situações sobre entrega e fiscalização da carne

04/01/19 - 07:17:34

Em reunião com equipes e marchantes o Prefeito Iokanaan define situações sobre entrega e fiscalização da carne

Os marchantes firmaram parceria tácita com a Prefeitura no combate aos abates clandestinos.

Duas reuniões importantes ocorreram no gabinete do Prefeito Iokanaan Santana com objetivo de promover orientações, intensificação de fiscalização e apurar responsabilidades sobre a maneira de como a carne é vendida no Mercado Municipal Renato Brandão é vendida.

A primeira reunião ocorreu na manhã de quinta-feira, 02/jan, quando o Prefeito convocou as equipes de Vigilância Sanitária na pessoa da Veterinária Karolina, que responde como Chefe de Fiscalização, a Fiscal de Vigilância Sanitária, Nataly, e o Secretário Municipal de Saúde, Iokanaan Santana Filho e ainda o Secretário Municipal de Agricultura, Luciano Gomes e Alberto Amorim que já integra a equipe de Governo da Prefeitura. Foi solicitado o máximo de empenho no tocante a intensificação de fiscalização para com as empresas que fazem o abate e a posterior entrega de carnes aos marchantes no Mercado. A segunda reunião aconteceu nesta quinta-feira, 03/jan, com os marchantes Airton, Avelino, Genilson, o fiscal do Mercado Municipal, Cícero Alberto “Bebeto” com participação da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O Prefeito Iokanaan Santana reconheceu a necessidade do Município em adquirir uma Câmara Fria para a acomodação de carnes no Mercado Municipal. O processo para aquisição está em andamento com exames na legalidade. Por fim houve orientações técnicas por parte da Prefeitura quanto ao recebimento da carne pela empresa responsável, foram distribuídas cartilhas aos participantes. Tudo visando a boa saúde pública e relação entre os entes envolvidos.

Quanto à questão do fornecimento de certa quantidade de carne que foi entregue estragada – recentemente – pela empresa que faz o abate e transporte, o Município de Propriá entende que é preciso mais rigor e responsabilidade por parte dela no cumprimento de suas responsabilidades. O Município tem obrigação de fiscalização e foi ágil quando do fato acorreu. Nesse sentido, a empresa reconhece a situação e erro e se responsabilizou pelo fato para não mais ocorrer, garantiu a Prefeitura.

O Município de Propriá é um grande fornecedor de serviços na região do Baixo São Francisco e seu comércio referência. Nesse sentido o Prefeito Iokanaan Santana solicitou dos marchantes que ajudem a Prefeitura Municipal quanto às fiscalizações de abates clandestinos de animais no Município e a carne vendida nas feiras de Propriá. O alerta é de que a Prefeitura, Polícia Civil e Militar e ainda o Ministério Público estão atentos ao ato que é crime e os responsáveis punidos. Os marchantes presentes afirmaram do compromisso em ajudar nesse sentido representavam os demais.

Para facilidade da denúncia, a Prefeitura Municipal lembra que a população pode usar o número da Ouvidoria Municipal (156) funciona de segunda a sexta, das 08 às 13horas, e ainda o da Guarda Municipal, 153, de domingo a domingo e a própria Vigilância Sanitária.

Por Adeval Marques

Foto: Katlen Bomfim