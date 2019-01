Projeto Capacita oferece 7200 vagas em cursos gratuitos

04/01/19 - 05:56:19

O evento realizado pela UNINASSAU Aracaju acontece de 14 a 25 de janeiro na instituição

Participantes precisam doar um item de material escolar

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju oferece 7.200 vagas em 72 cursos gratuitos para a população. O Projeto Capacita 2019 terá início no próximo dia 14 e segue até o dia 25 de janeiro. As inscrições já estão abertas em diversas áreas, incluindo mecânica básica de automóveis, reparo de eletrodomésticos e cursos nas áreas de tecnologia, Direito, finanças e saúde. As aulas serão realizadas a Instituição de Ensino Superior (IES).

O diretor da Instituição, Yuri Neiman, ressalta que o Capacita tem um papel de grande relevância na qualificação profissional dos participantes. “O objetivo principal do projeto é promover a capacitação da população para o mercado de trabalho, por meio da oferta de cursos gratuitos e de rápida duração”, explica.

A programação conta com cursos que abordarão temas como: Cuidados com a pele: quando e como fazer?; ASMA: como trato?; Por onde começar a montar seu próprio negócio: entendendo a burocracia; Como fazer um trabalho científico – TCC, artigos; Formatação de TCC no Word e Desenvolvimento de páginas em HTML para Leigos; entre outros

Inscrições – Os interessados podem se inscrever em mais de um curso. No entanto, não pode haver choque de horários para participação. O prazo para inscrição se encerra na véspera do curso escolhido, não podendo o interessado se inscrever no mesmo dia do curso. No dia de realização dos cursos, é solicitado aos participantes que façam a doação de um item de material escolar, que posteriormente serão repassados a instituições filantrópicas.

Para outras informações sobre o Capacita, podem ser obtidas no telefone (79) 3226-7650. A UNINASSAU Aracaju fica localizada na Av. Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos.

Para conferir a lista completa dos cursos e realizar inscrições, os interessados devem entrar no site https://extensao.uninassau.edu.br e selecionar a cidade Aracaju.