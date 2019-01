SARGENTO DA PM MORRE AFOGADO EM BARRAGEM EM ITABAIANA

04/01/19 - 14:44:22

O sargento da polícia militar identificado como Aldo Bispo da Conceição morreu afogado no inicio da tarde desta sexta-feira (04) em uma barragem localizada no Povoado Cajaiba, no município de Itabaiana.

As primeiras informações dão conta de que o militar teria entrado na água para pegar a bola do filho quando acabou se afogando.

