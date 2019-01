Sesc promove colônia de férias para filhos de comerciários

04/01/19 - 14:07:18

Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer, alegria e integração, para filhos de comerciários e público em geral, de 07 a 11/01, o Sesc realizará nas Unidades Centro, Socorro e Atalaia, a colônia de férias “No Mundo da Fantasia”. A programação, recheada de aventuras, brincadeiras, jogos, atividades esportivas, artísticas e culturais, será voltada para crianças de 04 a 12 anos.

De acordo com diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, o estímulo as brincadeiras favorecem a aprendizagem social, o desenvolvimento motor, emocional e intelectual das crianças devido a experiência adquirida através dos momentos de ganhar, perder, compartilhar e doar. “O Sesc realiza anualmente esse trabalho com muito zelo e atenção, ofertando uma programação diversificada e acessível a família comerciária”, acrescentou a diretora.

As inscrições estão abertas nas centrais de relacionamento do Sesc, que funcionam das 08 às 19h, de segunda a sexta-feira. A programação completa da colônia de férias está disponível no www.sesc-se.com.br. Mais informações (79) 3216-2727.

Horários:

08h às 11h30 e 13h às 17h – Unidade Socorro

08h às 11h30 – Unidades Centro e Atalaia

UNIDADE SOCORRO

Cartão Sesc: R$ 60,00 (manhã ou tarde) / R$ 120,00 (Integral)

Público em geral: R$ 70,00 (manhã ou tarde) / R$ 140,00 (Integral)

UNIDADES ATALAIA E CENTRO

Cartão Sesc: R$ 60,00

Público em geral: R$ 70,00

Fonte e foto assessoria