Aparecida Farias assume a direção regional do Sesc

05/01/19 - 07:55:13

O Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, empossou na manhã desta sexta-feira (04), no auditório da Sede Administrativa, a advogada Maria Aparecida Gonçalves Farias, no cargo de Diretora Regional do Sesc. A gestora atua no Sistema há quatro anos, ocupando as pastas Planejamento e Administração.

A nova diretora irá conduzir um amplo projeto nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, incluindo ainda, a construção das Unidades Comércio e Itabaiana, durante esse quadriênio. “Serão vários desafios, mas, a confiança em Deus, o apoio do Conselho Regional e a somação de esforços da equipe diretiva e colaboradores da instituição irão fortalecer o Sistema com importantes realizações”, ressaltou a diretora.

Por Aparecida Onias

Foto assessoria