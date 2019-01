CORPO DE BOMBEIROS ATENDEU MAIS DE 6,8 MIL OCORRÊNCIAS EM 2018

05/01/19 - 06:12:39

Dentre os principais atendimentos estão combate a incêndios, buscas e salvamentos

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu 6.863 ocorrências na capital e no interior do estado durante o ano de 2018. O número representou um aumento de 931 atendimentos realizados pela corporação em relação a 2017. Dentre os principais incidentes estão os incêndios, que contabilizaram 2.003 chamados, dos quais 903 foram em áreas urbanas e outros 1.100 em vegetações.

No tocante a incêndios, segundo os dados do Corpo de bombeiros e do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o número representa quase o dobro do total de incêndios combatidos em 2017. Naquele ano, foram contabilizados 1.273 caso, sendo 696 em localidades urbanas e 577 em vegetações.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os incêndios são decorrentes de mudanças climáticas e negligência humana. Em vegetações, a falta de planejamento e de autorizações para o uso do fogo na limpeza de terrenos, assim como o acúmulo de lixo e o ato de jogar pontas de cigarro, latas e garrafas podem iniciar incêndios. Já a maior parte das ocorrências urbanas ocorrem em residências, provocados geralmente por problemas na fiação elétrica.

Busca e Salvamento

Além de incêndios, outras ocorrências também foram destacadas pelo Corpo de Bombeiros. Os dados do Ciosp e as estatísticas do Subgrupamento de Busca e Salvamento Aquático mostrou que o tipo de atendimento mais registrada durante o ano passado foi de busca e salvamento, que contabilizou 2.594 casos.

No tocante a afogamentos em praias, assim como em outras áreas que necessitaram a presença de mergulhadores especializados da corporação, foram registradas 114 ocorrências, que resultaram em 14 mortes.

O Corpo de Bombeiros também destacou as ações preventivas, das quais foram registradas 964. Além dessas ocorrências, a corporação também registrou 723 resgates, 447 atendimentos em acidentes automobilísticos e 18 ações envolvendo defesa civil.

Atividades Técnicas

Durante o ano de 2018, o Corpo de Bombeiros registrou 11.732 atendimentos, no tocante a vistorias, análises de projetos, fiscalização e perícias. O número é aproximado ao de 2017, quando os bombeiros atuaram em quase 12 mil ações desta natureza. Desse total, 4.870 foram regularização de empresas por meio do processo simplificado online.

