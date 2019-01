Governo e Prefeitura de Socorro articulam otimização da oferta de vagas escolares

05/01/19 - 08:04:28

Em reunião administrativa realizada nesta sexta-feira, 4, o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto, e o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, deram encaminhamentos a proposituras de reordenamento da oferta de vagas em unidades escolares das redes de ensino municipal e estadual, instaladas no município, que faz parte do território da Grande Aracaju.

Equipes das duas redes públicas de ensino estão finalizando um estudo técnico que permitirá aos governos estadual e municipal terem um diagnóstico preciso da demanda real das comunidades, por etapa de ensino, em cada complexo habitacional de Nossa Senhora do Socorro.

“A partir desse mapeamento que estamos traçando, vamos otimizar a utilização dos recursos humanos e salas de aulas que temos disponíveis e, consequentemente, vamos aprimorar a oferta de ensino, que buscamos fazer em acordo com a demanda das comunidades, considerando as especificidades de cada localidade”, explica Josué Modesto.

Acompanhado da secretária municipal da Educação, professora Josevanda Franco, o prefeito Padre Inaldo destacou a necessidade de manter estreitos os laços de parceria entre os governos municipal e do Estado para que ambos avancem no processo de qualificação do ensino ofertado nas escolas públicas.

“Tivemos uma reunião muito proveitosa, em que pudemos discutir e esclarecer alguns pontos relacionados à possível cessão ao município, por parte do Governo de Sergipe, de três escolas da rede estadual. Ainda estamos em fase de tratativas e voltaremos a sentar para discutir o tema”, analisou o gestor municipal.

Também participaram da reunião a diretora da DRE 8 (Diretoria Regional de Educação – Grande Aracaju), Marleide Cruz; os diretores dos departamentos de Recursos Humanos e de Educação da Seduc, Jorge Costa Cruz e Ana Lúcia Muricy, além de técnicas das redes de ensino estadual e de Nossa Senhora do Socorro.

Foto Eugenio Barreto

Assessoria de Comunicação da SEED