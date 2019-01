JOÃO ELOY EFETIVA O CEL GILFRAN MATEUS NO COMANDO DO CBM/SE

05/01/19 - 08:12:24

Oficial estava temporariamente no cargo e teve efetivação comunicada nesta sexta-feira

O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, confirmou nesta sexta-feira (04), que o coronel BM Gilfran Marcélio Copete Santos Mateus, que respondia interinamente pelo Comando do Corpo de Bombeiros de Sergipe, será efetivado no cargo. O oficial do Corpo de Bombeiros foi comunicado sobre a decisão da Secretaria da Segurança Pública na manhã desta sexta, na sede da SSP.

Também foi confirmada a permanência do coronel BM Luiz Henrique Melo dos Santos no subcomando da Corporação. O oficial também respondia interinamente pelo cargo, desde as últimas mudanças que ocorreram no Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, em outubro de 2018.

O coronel Marcélio Copete Mateus tem 45 anos e ingressou no Corpo de Bombeiros como cadete em 1995. Formou-se em 1997 na Academia do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Aperfeiçoou-se também Brasília (DF), em 2004. Em 2013, finalizou o curso de especialização em Gestão Estratégica em Segurança Pública, equivalente ao curso superior de Bombeiro Militar.

Segundo o coronel Mateus, as metas são o fortalecimento operacional da Instituição e a modernização da legislação que define normas de trabalho do Corpo de Bombeiros. Nos próximos dias, haverá reuniões com os oficiais a fim de começar a implementação das novas estratégias de atuação.

Fonte e foto SSP