PM distribui cestas básicas à famílias carentes no interior do estado

05/01/19 - 08:36:38

Essa já é a segunda vez que equipes da PMSE levam a famílias carentes a gratidão, o amor, além de palavras de fraternidade, amizade e esperança na passagem de ano

No interior do estado famílias ganharam cestas básicas como presentes no fim de ano. Em uma campanha realizada por policiais da 2ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 11º BPM), foram distribuídas 120 cestas básicas a moradores da cidade de Poço Verde.

Essa já é a segunda vez que equipes da PMSE levam a famílias carentes a gratidão, o amor, além de palavras de fraternidade, amizade e esperança na passagem de ano. A comunidade de Poço Verde agradeceu a surpresa e compartilhou junto aos policiais os votos de um feliz ano novo.

A iniciativa dos militares demonstrou a relação de afeto entre os policiais e a comunidade local; além de ressaltar todo o empenho da corporação na melhoria não apenas da segurança pública, mas também de vida da população local.

Fonte e foto SSP